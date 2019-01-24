Пугачеву заподозрили в намерении петь под "фанеру" на концерте

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему не стоит приходить на юбилейный концерт Аллы Пугачевой.

17 апреля певица Алла Пугачева даст сольный концерт по случаю своего 70-летия. Это событие позиционируется как грандиозное возвращение Примадонны на большую сцену. По слухам, спекулянты продают билеты на концерт по 375 тысяч рублей.

Музыкальный критик Сергей Соседов, который раньше был поклонником Пугачевой, а в последнее время позволяет себе критику в ее адрес, назвал ужасными и бездарными последние песни Примадонны «Я пою эту песню мужчинам» и «Поживи в моей шкуре». Он подозревает, что на своем апрельском концерте певица будет исполнять песни под фонограмму.

«Дело в том, что я действительно искренне не понимаю, как может человек выходить на сцену и давать концерт один раз в десять лет. Ну понятно же, что если это так, то исполнителю явно по барабану и сцена, и зрители. Этот концерт – как кость, брошенная публике!» – сказал критик «Вечерней Москве».

Сергей Соседов призвал не ходить на «халтурный» концерт Пугачевой.

«Я считаю, что Алле Борисовне давно надо было уйти. Потому что все, что происходит с ней в последние лет десять, – это самоуничтожение и разрушение. Она сама себя уничтожила… Может быть, это единственный пример в истории нашей музыки, когда уничтожение артиста произошло таким образом», – заявил Соседов.

Ранее Sobesednik.ru писал о предполагаемых проблемах со здоровьем у Аллы Пугачевой.