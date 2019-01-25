Эдита Пьеха показала, какой была до эстрадной карьеры

Народная артистка СССР Эдита Пьеха поделилась с поклонниками архивным фото.

Раритетный снимок, опубликованный в Instagram, Эдита Станиславовна подписала лаконично: «С братом Юзефом. Польша».

Судя по всему, фотография сделана в польском городе Богушуве, куда Эдита вместе с мамой, отчимом Яном Голомбом и годовалым братом Юзефом переехала сразу после войны. Именно здесь Пьеха начала петь в школьном хоре и с тех пор не расставалась с музыкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эдита Пьеха (@edyta_piecha) 23 Янв 2019 в 10:52 PST

В одном из интервью Эдита Станиславовна рассказывала: «Я шахтерская девочка, получившая диплом учительницы начальных классов и еще генетическое умение выживать в любой ситуации, попала в Советский Союз с очень скудной эрудицией, но с хорошим воспитанием. Музыкантом никогда не была, кроме органной музыки и хорового пения в костеле, школе и колледже ничего не слышала. Руководитель хора Пан Юзеф Шурко мне как-то сказал: "Знаешь, ты будешь известной артисткой..." Я никак не могла понять, почему он так говорит».