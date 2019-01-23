Вдова Николая Караченцова рассказала о будущем памятнике артисту

Людмила Поргина намерена в ближайшее время заменить деревянный крест на могиле своего мужа на каменный.

Народный артист России Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года, не дожив до своего 74-летия ровно один день. Его вдова Людмила Поргина сейчас живет на даче и занимается тем, что разбирает архив супруга.

В интервью изданию «СтарХит» Поргина рассказала о памятнике, который намерена в ближайшее время поставить у него на могиле: «Просматриваю сайты и подыскиваю скульпторов. В голове сразу возник образ чего-то светлого, как Коленькина душа. Посоветовалась с сыном и снохой. Вероятнее всего, изготовим на заказ крест из белого камня. Еще хочется каким-то образом запечатлеть сцену из знаменитого мюзикла «Юнона и Авось», в которой он читал молитву. Возможно, сделаем отдельно его фигуру или нанесем картинку прямо на монумент».