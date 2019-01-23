Шнуров и Волочкова устроили в Сети стихотворную перепалку

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров у себя в Instagram в свойственной ему манере прошелся по шпагатам Анастасии Волочковой.

«Кто талантом небогат,

Ну, а чё такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте…»

К своим виршам Шнуров добавил фотографию, на которой он пытается сделать нечто похожее на шпагат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 21 Янв 2019 в 7:07 PST

Через несколько часов Волочкова ответила Шнуру на своей странице.

«Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я, конечно не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову.

А адрес твой-не Ленинград.ru,

где я родилась,

а инстаграм Анастасии Волочковой»,

— выплеснула балерина эмоции. Свой ответ она тоже сопроводила фото шпагата в бикини на снегу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Янв 2019 в 3:13 PST

Неизвестно, продолжится ли этот «теплый» разговор двух артистов, но поклонникам понравилось. Некоторые даже предположили, что это зарождение нового коллектива.