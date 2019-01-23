Шнуров и Волочкова устроили в Сети стихотворную перепалку

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров у себя в Instagram в свойственной ему манере прошелся по шпагатам Анастасии Волочковой.
«Кто талантом небогат,
Ну, а чё такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте…»
К своим виршам Шнуров добавил фотографию, на которой он пытается сделать нечто похожее на шпагат.
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Через несколько часов Волочкова ответила Шнуру на своей странице.
«Разводясь на всю страну,
Ну а че такова?
Делает теперь шпагат.
Как Настя Волочкова?!
Я, конечно не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову.
А адрес твой-не Ленинград.ru,
где я родилась,
а инстаграм Анастасии Волочковой»,
— выплеснула балерина эмоции. Свой ответ она тоже сопроводила фото шпагата в бикини на снегу.
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Неизвестно, продолжится ли этот «теплый» разговор двух артистов, но поклонникам понравилось. Некоторые даже предположили, что это зарождение нового коллектива.