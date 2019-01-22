Вячеслав Мясников попросил не ждать его на концертах "Уральских пельменей"

В своем Instagram блоге юморист и поэт-песенник Вячеслав Мясников опубликовал развернутый пост, чтобы не вводить в заблуждение зрителей:

«Друзья мои. Там, где на гастрольных афишах в ваших городах написано: "Уральские пельмени" — нас в этом составе нет. Хоть мы и активно мелькаем в интернет-рекламе этих концертов, но это всё на совести хитрюг-организаторов, которые вводят вас в заблуждение. Мы больше не ездим общим составом. Хотите увидеть бабулек, песни, маньяков и многое другое? Добро пожаловать к нам. На наших афишах ясно написано: Мясников и Рожков, и в рекламных интернет-роликах, кроме нас, других лиц нет. Всё честно и понятно».

По словам артиста, эту информацию он пытается донести уже полгода и, возможно, когда-нибудь расскажет о причинах свершившегося факта. В паре с Андреем Рожковым они гастролируют нечасто и называются теперь «Ваши пельмени».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s) 21 Янв 2019 в 1:43 PST

Поклонники разволновались и оставили множество противоречивых комментариев: «Жаль», «19 января была с супругом на концерте "Уральские пельмени" в Воронеже. Очень вас не хватало в полном составе», «А по мне, звезды в "Пельменях" — это Брекоткин и Соколов», «Вообще удивительно, как столько лет продержались вместе? Как бы уже и пора кому-то отделиться. Это жизнь!»