Сергей Жуков и Стас Михайлов записали совместный клип с участием жен и детей

Сергей Жуков и Стас Михайлов одновременно презентовали в социальной сети свой совместный проект. Идея создания мультяшного ролика «Наши дети», так же как и сама песня, принадлежит лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову. Стас Михайлов с большим удовольствием откликнулся на предложение Сергея о совместном дуэте. В клипе снялись их жены и дети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 21 Янв 2019 в 9:54 PST

По словам артистов, они вложили в эту историю всю семейную теплоту и бесконечную любовь. «Это наш общий семейный фотоальбом, где есть место всему: искренней радости и тихой грусти, досадным ошибкам и громким победам», — написал в своем микроблоге Жуков.

«Наш клип — это рисованная анимация в традициях советской мультипликации. Использовался прием "ожившей живописи" — рисунок маслом по стеклу. Эту технологию мы знаем по работам Александра Петрова, лауреата премии "Оскар" (его ученицы работали над нашим клипом)», — сообщил Стас Михайлов.