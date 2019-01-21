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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

Шоу-бизнес
sobesednik.ru

globallookpress.com
globallookpress.com

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский обвенчались в Троицком соборе Псковского кремля.

Подробный фоторепортаж опубликовала Псковская лента новостей. На мероприятии, проведенном по всем канонам, в качестве свидетеля присутствовал брат Кончаловского Никита Михалков.

 
 
 
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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Чуть позже на странице Instagram Высоцкой тоже появилось несколько снимков, но лишь со скромного празднования этого события. Никаких специальных комментариев она не оставила, дав понять, что хотела бы сохранить это в тайне.

Поклонники поздравили пару и пожелали им еще долгие годы пребывать в любви и здравии. Напомним, Кончаловский и Высоцкая познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» и с тех пор не расставались. В августе прошлого года режиссеру исполнился 81 год, Юлии 45 лет.

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globallookpress.com

Шоу-бизнес

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