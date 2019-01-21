Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский обвенчались в Троицком соборе Псковского кремля.

Подробный фоторепортаж опубликовала Псковская лента новостей. На мероприятии, проведенном по всем канонам, в качестве свидетеля присутствовал брат Кончаловского Никита Михалков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 20 Янв 2019 в 10:09 PST

Чуть позже на странице Instagram Высоцкой тоже появилось несколько снимков, но лишь со скромного празднования этого события. Никаких специальных комментариев она не оставила, дав понять, что хотела бы сохранить это в тайне.

Поклонники поздравили пару и пожелали им еще долгие годы пребывать в любви и здравии. Напомним, Кончаловский и Высоцкая познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» и с тех пор не расставались. В августе прошлого года режиссеру исполнился 81 год, Юлии 45 лет.