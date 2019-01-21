"Волки и овцы: Ход свиньей"

Объединенной деревне волков и овец угрожает «зов природы» в лице стаи злобных черных волков. Во-первых, те убеждены, что пищевая цепочка превыше всего, в том числе дружбы. А во-вторых, многолетняя традиция требует от них провести Праздник обжиралова, на угощение в котором и должны отправиться и те самые овцы, и непокорные сородичи волков.

Вожак деревни, волк Серый (Максим Матвеев), который уже спас свою необычную стаю в первом мультфильме «Волки и овцы: бееезумное превращение», будет часто сомневаться в своих силах, испытает предательство и не раз упадет духом... Но как известно, в жизни нужно всего лишь подняться на один раз больше, чем упал! А кроме того, для успеха всегда нужны верные друзья рядом, такие как волчица Бьянка (Елизавета Боярская), и чуточку удачи, которую обеспечат зайчиха Мами и еще одна таинственная гостья...

В кино с 24 января