Пугачева выглядит моложе Галкина, считают поклонники

Шоумен и активный блогер Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram очередную порцию домашних портретов с Аллой, Гарри и Лизой, чем спровоцировал очередной всплеск комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Янв 2019 в 8:33 PST

Поклонники любят наблюдать за жизнью этой семьи с подачи папы. С легкой руки Галкина пятилетние Лиза и Гарри буквально выросли у них на глазах, а Алла Борисовна из Примадонны превратилась трепетную мать и хранительницу семейного очага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Янв 2019 в 6:46 PST

Свежая публикация Максима за несколько часов набрала более полумиллиона просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Янв 2019 в 2:09 PST

Комментаторы тоже не отставали: «Всегда мечтала, чтоб актёр не только на сцене подавал пример зрителям, как разумно жить, а как нужно поступать, чтобы не деградировать, но и сам в своей жизни был примером для зрителей! Мои мечты сбылись!», «Алла, вы выглядите лучшее 30-тилетней девушки, Максим кажется старше вас», «Красивая семья», «Классно смотритесь», «Счастья вам вы очень хороши. Детишки воспитанные добрые. Храни вас Бог», «Живите долго». «Обожаем вас!», — написали они.