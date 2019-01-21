На страдающего тяжелой болезнью Губина врачи "махнули рукой"

Российский певец Андрей Губин рассказал о том, что страдает тяжелым неврологическим заболеванием.

Соответствующее заявление Губин сделал в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. По словам артиста, у него диагностировано неврологическое заболевание, приводящие к спазмам мышц лица и глаз.

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», — сказал Губин.

Он подчеркнул, что из-за болезни не может продолжить творческую карьеру. «С утра до ночи я болею, и поэтому, естественно, я не особо себя показываю», — поделился артист.

Он также рассказал, что сейчас живет в Уфе на деньги, полученные во время пика его карьеры, и ничего не зарабатывает. При этом Губин не теряет надежды вернуться на сцену.