Ольга Картункова показала себя 10 лет назад

В Instagram набирает обороты новомодный челлендж «10 лет назад». Миллионы людей делятся воспоминаниями о себе. Звезды не исключение. Так и бывшая участница команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова провела у себя в Instagram сравнительный фото анализ собственной внешности с разницей в десять лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Картункова Ольга (@kartynkova222) 19 Янв 2019 в 4:25 PST

На представленных звездой снимках 30-летняя Оля выглядит гораздо тяжелее и старше сегодняшней 40-лететней. За последнее время Картункова сильно преобразилась и сама уже забыла, какой была раньше. Это подтверждает ее высказывание к посту: «Мда... как-то так…»

Артистка не раз признавалась, что такой результат она получила благодаря своей целеустремленности, интенсивным тренировкам и строгой диете. На первом этапе потребовалось два года. Теперь остается только поддерживать достигнутое.

«Да, не как-то так, а умница!», «Горжусь», «Браво, Оля!», «Вы красавица в любом теле», «Пухленькая вы мне нравились больше, мы вас такой полюбили», — написали Ольге поклонники.