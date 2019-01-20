Анна и Надежда Михалковы опубликовали архивные снимки с бабушкой

Instagram-аккаунты сестер Анны и Надежды Михалковых пополнились трогательными постами из семейного архива.

Обе наследницы опубликовали фотографии со своей бабушкой Натальей Кончаловской, детской писательницей, поэтессой и переводчицей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 18 Янв 2019 в 1:44 PST

«Моя Таточка, с днём Рождения! 116 лет. Невидимая связь со всеми кто был ДО и будет ПОСЛЕ», — подписала свой пост Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 18 Янв 2019 в 12:31 PST

«С бабушками … Я не помню момент когда делали эту фотографию, но я хорошо помню мой свитер… колючий… тёплый… и нежный одновременно. У бабушки сегодня день рождения! Наталья Петровна!» — написала в микроблоге Надя.

Поклонники дочерей Никиты Михалкова оставили в комментариях множество добрых слов: «Это счастье, когда есть и были бабушки», «Трогательно! Очень трогательно! Наши бабулечки — это наше счастье прошлое и будущее. Наша любовь ко всему вокруг и в сердце. Наша бесконечная память».