Валуев и Волочкова насмешили народ купаниями в ледяных купелях

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев первым опубликовал в своем Instagram видео ночного купания в ледяной воде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 18 Янв 2019 в 2:42 PST

Он сообщил подписчикам, что температура воздуха составляет минус 22 градуса. Однако бдительные граждане не поверили депутату. От ледяной воды валил пар. «Похоже, с подогревом купаетесь», — написали они. Кроме того, фолловеры вычислили, что в деревне Сярьги под Питером, где Валуев совершал свое омовение, температура воздуха не превышала отметку –12 градусов.

Следом за Валуевым ночное видео с купанием в Instagram опубликовала балерина Анастасия Волочкова, которая часто развлекает подписчиков шпагатами и банными процедурами. На этот раз она превзошла сама себя. Прежде чем забраться в ледяную купель, Настя продемонстрировала высокий батман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Янв 2019 в 1:26 PST

«Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео», — подписала свой пост Волочкова.

Подписчики обрушили на звезду шквал комментариев, в основном нелицеприятных: «Вы когда ногой били ввысь — это, простите, для какой цели сделано было, отгоняли что ли кого?», «Почему вы совершаете обряд не в сорочке, а в бикини?», «Товарищ верующая Волочкова! Обряд Крещения заключается в окунании именно головы! 3 раза с головой. И перекреститься 3 раза! А вы просто зад мочите в корыте!», «А как же таинство Крещения? Нельзя на всеобщее обозрение себя на потеху…»