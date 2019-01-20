Евгений Плющенко вернулся на лед после сложной операции на позвоночнике

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сравнил себя с Терминатором.

Прославленный спортсмен, который сегодня возглавляет Академию фигурного катания, сообщил поклонникам радостную новость в Instagram аккаунте.

«Терминатор вернулся на лед, побив свой же рекорд, на 7 день после операции! Спасибо, док. Дзукаев Дмитрий Николаевич, за супер проделанную работу!», — подписал спортсмен свой пост, а также продемонстрировал, как он зажигательно двигается на катке, пожелал всем крепкого здоровья и отличного настроения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 18 Янв 2019 в 7:51 PST

На этот раз Плющенко удалили грыжу в шейном отделе позвоночника. Это не первая операция для Евгения.

Поклонники порадовались за своего кумира, но и, конечно, попереживали за него. «Почему бы вам не снять биографический фильм?», «Настоящий "железный дровосек". Во всех позвонках уже пластины и шурупы», «Самый классный», «Какой сильный Человек!», «Кошмар, чему радоваться? Нужно беречь себя больше и отдыхать. Последствия рано или поздно могут быть очень плачевным. Пересмотрите свой режим и деятельность. Вы хороший, добрый человек, желаю только здоровья и еще раз здоровья», «Дзукаев отличный нейрохирург! Я сама у него оперировала грыжу. Берегите себя, Евгений!» — написали они.