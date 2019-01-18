Земфира довела поклонников до мурашек

Певица опубликовала видео двенадцатилетней давности, пополнив свою страницу в Instagram ностальгическим постом, который она подписала так: «Отрывок из документального фильма-концерта «Зелёный театр в Земфире», снятого Ренатой Литвиновой на основе концерта в Москве 8 июня 2007».
Помимо отрывков из самого концерта, в музыкальную картину Литвиновой вошли монологи Земфиры и некоторые эпизоды из ее закулисной жизни.
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Поклонники, посмотрев видео, встрепенулись и засыпали певицу словами восхищения. А некоторые сделали жесткие выводы.
«Вот это да!», «Я чуть с ума не сошла от этого фильма. Какая же Земфира классная и нереальная», «Пробирает до мурашек», «Забавная», «Сил вам и вдохновения! Обожаю!», «Голос, харизма, ну вот рождаются же такие звезды!», «Как же классно, Земфира, БРАВО!», «Волшебно», «Это не просто талантище, это дар божий. Почему не она на первом канале в новогоднюю ночь? Почему не она на Евровидении? Почему не она на радио и ТВ нон стоп?» — написали они.