Светлана Лобода войдет в состав жюри шестого сезона "Голос. Дети"

Вскоре на Первом канале стартует очередное детское музыкальное шоу «Голос. Дети». Зрители с нетерпением ждут, а участники готовятся к съемкам. Как всегда до последнего дня не были известны имена наставников.

Валерий Меладзе, Пелагея и Баста набирали команды в прошлом году. В финале тогда победил подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга.

В этом сезоне, по сообщению портала Super, состав жюри сохранится прежним, только место Басты займет популярная певица Светлана Лобода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 29 Дек 2018 в 1:13 PST

У Светланы, как и у ее коллег по цеху, имеется опыт судейства в подобном проекте. Семь лет назад на украинском телевидении, на самом первом шоу «Голос. Дети», она, по мнению зрителей, собрала лучшую команду, хотя никто из ее подопечных тогда победу не одержал.