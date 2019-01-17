Мария Шукшина вернется на Первый канал "противовесом" Малахову и Борисову

Мария Шукшина опубликовала в Instagram свежий пост, в котором сообщила о запуске новой позитивной программы на Первой кнопке.

«Мои дорогие, пришло время раскрыть тайну, — написала Мария, обратившись к своим подписчикам. — Скоро на Первом канале стартует проект «Главная роль», где известные люди, не актеры, будут показывать нам с вами, на что они способны в КИНО! Они сыграют сцены из полюбившихся нам таких фильмов, как «Служебный роман, Ирония судьбы или с лёгким паром» и т.д. А мы, члены жюри, вместе с Александром Михайловым, Еленой Яковлевой, Авдотьей Смрновой, Дмитрием Астраханом и вами, любимые зрители, будем их судить! В результате тот, кто окажется наиболее талантлив, получит заветную главную роль на Первом канале».

Напомним, актриса пятнадцать лет вела один из рейтинговых проектов «Жди меня», с 1999 по 2014 годы. В прошлом году ей предложили делать домашние интервью со звездами в программе «В гости по утрам», с чем она также великолепно справилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria) 16 Янв 2019 в 11:33 PST

Но в последние полгода имя Шукшиной в основном оказывалось в центре сценариев «Прямого эфира» Андрея Малахова и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Публично «полоскали» не только личную жизнь актрисы, но и жизнь ее близких и коллег. А за личное присутствие на эфирах ей сулили большие деньги, но так и не дождались.

«Наконец-то, мои хорошие, мы с вами отдохнем на действительно развлекательной программе», — подытожила свой пост Шукшина.