"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" ставит рекорды

23 января в Театре МДМ актерский состав нашумевшей бродвейской постановки «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» выйдет на сцену в сотый раз.

Sobesednik.ru уже писал о том, что постановка держит внимание с первого звонка. И держит уже четыре месяца! Премьера «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» прошла в октябре 2018 года, с того времени зрительский интерес и обсуждения вокруг пьесы не утихают. Впервые в истории российского театра драматический спектакль идет в ежедневном режиме (восемь раз в неделю) с короткими техническими перерывами. За три с половиной месяца спектакль посетило более 100 тысяч зрителей, продано около 150 тысяч билетов.

«Бродвей — это не только мюзиклы, но и драматические спектакли. До этого сезона мы знакомили российского зрителя с легендами мирового музыкального театра. В этом году у нас случился первый опыт постановки и ежедневного проката настоящего бродвейского драматического комедийного спектакля. Теперь с полным правом Театр МДМ можно назвать «Московским Бродвеем» — здесь ежедневно, без малого два десятилетия, с большим успехом ставят и показывают актуальные популярные бродвейские постановки самого широкого диапазона. Комедия “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” не стала исключением и быстро завоевала Москву, став настоящей театральной сенсацией», — рассказал глава компании «Московский Бродвей», театральный продюсер Дмитрий Богачев, за плечами которого мюзиклы «Призрак Оперы», MAMMA MIA!, «Красавица и Чудовище», CHICAGO, ZORRO, CATS, «Бал вампиров», «Привидение» и другие.

Спектакль поставлен в новом для России жанре театральной клоунады. В основе постановки — захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии — Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков «Монти Пайтон». Авторы пьесы наследуют традиции французской школы клоунады Жака Лекока, учениками и последователями которой считаются многие известные комики, среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и «Лицедеи». Российская постановка «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» идентична бродвейской и лондонской, к премьере спектакль готовил британский режиссер Шон Тёрнер.

История пьесы трех британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса уникальна. За пять лет комедия об актерах-неудачниках прошла путь от лондонского паба до премьеры в Вест-Энде и на Бродвее. На сегодняшний день спектакль идет в двадцати странах мира пяти континентов. Постановка высоко оценена мировыми критиками и удостоена самых престижных театральных наград — Премии Лоуренса Оливье в Великобритании, Премии «Мольер» во Франции и «Тони» в США.

По сюжету актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях — Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.