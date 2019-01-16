17 января в отечественный кинопрокат выйдет захватывающая мистическая и детективная драма «Интервью с Богом». Режиссёром фильма стал Перри Лэнг, а главные роли сыграли Брентон Туэйтес (известный по фильмам «Посвящённый», «Малефисента», «Голубая лагуна», «Посвящённый») и Дэвид Стрэтэйрн (звезда лент «Тэмпл Грандин», «Восьмёрка выбывает из игры», «Тихушники», «Долорес Клэйборн»).

Молодой многообещающий репортер Пол Ашер возвращается домой после командировки в горячую точку. Он пытается справиться с личным кризисом — тяжелыми последствиями своего военного опыта. Его брак с Сарой (Яэль Гробглас) трещит по швам, а вера в Бога с каждым днем угасает. В то же время Пол пытается помочь другим людям преодолеть жизненные сложности.

Внезапно в судьбе Пола случается неожиданный поворот. Ему предлагают взять интервью у таинственного незнакомца, который представляется самим Богом.

«Мне очень понравился сценарий и идея. Большую часть фильма занимают три интервью, и мне стало интересно в этом поучаствовать. Я поговорил с режиссером картины Перри Лэнгом и понял, что готов принять этот вызов, решив поучаствовать в этом амбициозном кинопроекте», — отмечает исполнитель роли Пола Брэнтон Туэйтс.

Во время разговоров с Богом молодой журналист оказывается на распутье в попытках ответить на главные философские вопросы: «Как появился мир?», «Почему добрые люди страдают?», «Есть ли у человека шанс на спасение?», «Кого мы считаем Богом?».

Дэвид Стрэтэйрн комментирует свое участие в съемках фильма: «Эти странные разговоры во многом похожи на допрос, к тому же весь фильм напоминает театральную постановку. Герои говорят на важнейшие темы, это загадочная, сакральная беседа, однако она вполне доступна пониманию. Мне показалось, что это очень важная и нужная история, люблю такие сюжеты».

В ходе этих необычных бесед журналист получает ответы лишь на часть вопросов, ответить на оставшиеся предстоит уже ему самому. На протяжении всего фильма зрителей ожидает немало намеков, увлекательных шарад и загадок, которые вместе с главным героем можно отгадывать бесконечно.