Поклонники Орбакайте оценили новогоднее фото ее дочери

Подписчики Кристины Орбакайте в Instagram поделились мнением о новогодней фотографии дочери певицы.
Поклонники заслуженной артистки РФ выразили восхищение новогодней фотографией ее шестилетней дочери Клавдии Земцовой, которую Орбакайте назвала «новогодней открыткой».
«Очень красивая девочка! Что-то в ней загадочное и прекрасное…», «Девочка из 30-х годов. Шедеврально!», «Очень красиво, изысканно. Лицо нетипичное. Классика!», «Какая нежность, интеллигентность», «Аристократка!», — высказываются в комментариях подписчики Орбакайте.