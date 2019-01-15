Лидия Федосеева-Шукшина умоляет друзей не ходить на ток-шоу о ней

Ток-шоу, посвященные отношениям Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее многочисленной родни, на центральных каналах выходят практически ежедневно. Впрочем, самой артистке такое пристальное внимание к своей персоне очень не нравится. Федосеева-Шукшина даже просит своих друзей ни при каких обстоятельствах не появляться в эфире. Об этом Sobesednik.ru рассказал самый известный художник России Никас Сафронов:

— Недавно на юбилее одной выдающейся газеты я встретил Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину, — рассказал нам Сафронов. — Так как мы давно дружим, я рассказал Лидии, что меня пригласили на программу, в которой будут обсуждать ее брак. «Умоляю тебя, не ходи!» — попросила она меня. Как я могу отказать человеку, с которым дружу долгие годы? Видимо, Лиде не нравится, что на федеральных каналах сейчас так активно обсуждают ее личную жизнь. Поэтому теперь я регулярно отказываюсь от участия в таких программах.

Федосееву-Шукшину за брак с Бари Алибасовым многие осуждают. Но возможно, что именно с этим человеком после долгих лет одиночества она обрела женское счастье.

— Я слышал, что люди говорят: «Как она могла, у нее же был Шукшин!» — недоумевает Никас. — Но он умер в 1974 году. Уже 44 года эта женщина, к сожалению, живет без этого великого актера и режиссера. Неужели она не имеет права быть счастливой только потому, что овдовела? Это ее личное дело. Я знаю, что Бари и Лидия давно вместе, мне кажется, что у них по-настоящему хорошие отношения. Да и Федосеевой-Шукшиной совсем ни к чему фиктивный брак. Она любит этого человека и нуждается в хорошем друге. Мы не должны осуждать ее за это.

Никас Сафронов // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Лидии нужен рядом мужчина, который ее выслушает и позаботиться о ней. А Алибасов, несмотря на его эпатажность, очень интересный собеседник и достаточно глубокий человек. И, зная его много лет, я могу сказать о нем только хорошее, — говорит художник.