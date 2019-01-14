Анастасия Макеева рассказала о тайной свадьбе в ноябре

Актриса Анастасия Макеева призналась поклонникам, что несколько месяцев назад вышла замуж.

О новом браке актриса сообщила в своем Instagram. «Во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо. Когда? В ноябре», — написала Макеева.

Напомним, Макеева была замужем уже дважды — первый раз она вышла замуж за актера Петра Кислова, второй раз — за актера и композитора Глеба Матвейчука.