"Михаил Задорнов. Аплодируем стоя"

Книга воспоминаний и монологов друзей и коллег приоткроет тайные страницы творчества и личной жизни Михаила Задорнова.

Один из авторов выразил интересную мысль. В те годы, когда Михаил Николаевич только начинал свою творческую карьеру, бок о бок с ним на подмостки сцены пробивалось много других, не менее талантливых писателей. Однако Задорнова характеризовали две вещи. Первая: он постоянно и упорно работал над собой — сценками, слогом, голосом. Вторая: если одного из главных его конкурентов (фамилию которого уже и забыли почти) характеризовало то, что он мог поссориться с кем угодно, то Задорнов напротив — мог подружиться с кем угодно. И это качество он пронес сквозь годы до самых последних дней.

Рассказывают Геннадий Хазанов, Максим Галкин, Сергей Дроботенко, Лион Измайлов и многие другие...