Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что переехала жить на Мальдивы.

Об этом Волочкова рассказала в своем Instagram.

«Мои дорогие, хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на земле и не могу ему изменять», — написала балерина.

Она также сообщила, что ищет на Мальдивах школу для своей дочери.