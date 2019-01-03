Причиной смерти Криса Кельми назвали остановку сердца на почве алкоголизма

В МВД рассказали, что на теле скончавшегося днем 1 января музыканта не обнаружили следов насильственной смерти.

Напомним, о смерти российского рок-музыканта Криса Кельми в возрасте 63 лет стало известно вечером в среду, 2 января. Исполнитель почувствовал себя плохо в загородном доме в Подмосковье, после чего медики отвезли его в одну из больниц Наро-Фоминска, где констатировали его смерть.

Как передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на МВД, причиной смерти российского певца, композитора и клавишника Криса Кельми стала остановка сердца.

В ведомстве подчеркивают, что на теле музыканта не обнаружили признаков насильственной смерти.

По словам врачей, остановку сердца могло вызвать злоупотребление спиртным.

Крис Кельми известен своими хитами «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву», а также работой в музыкальных коллективах «Високосное лето», «Рок-Ателье» и «Автограф».