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Александр Ревва: Я первый раз занялся сексом в 20 лет!

Шоу-бизнес
«Зажигай!» №45-2017

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Фото: Global Look Press

Александр Ревва признался Sobesednik.ru: псевдоним Артур Пирожков он взял из-за стеснительности и неумения петь.

Это сегодня Александра Ревву мечтают видеть рядом с собой тысячи женщин. А в юности он не пользовался большим успехом у девушек. Из-за этого даже невинности он смог лишиться только спустя два года после совершеннолетия. 

– Я решил выступать как Артур Пирожков, потому что Александр Ревва в жизни очень скромный, стеснительный и забитый человек, – говорит звезда. – К тому же Ревва не умеет петь. А Артур Пирожков ничего не стесняется, да еще мастерски умеет петь и танцевать и ему можно абсолютно все!

В подтверждение слов о своей скромности Александр рассказал нам, что очень долго не решался потерять невинность. 

– Я начал заниматься сексом в достаточно позднем возрасте, – продолжает Ревва. – Первый контакт у меня произошел в 20 лет. Я не шучу. Все очень удивляются этому факту, а это правда! Конечно же друзьям я рассказывал, что уже лет пять, как не девственник. Ведь мы всегда в таких вопросах что-то прибавляем или убавляем. Но я вам хочу сказать, что сейчас я понимаю, что нет ничего плохого в том, что первый раз у меня случился довольно поздно. Я сублимировал, копил силы. И более того, всем советую сексуально не разбрасываться и не начинать жить половой жизнью с самого раннего возраста. Это как с алкоголем. Не зря же его запрещают употреблять до 21 года. Точно так же и в вопросе секса – надо подождать, сформироваться, повзрослеть.

Несмотря на позднее начало половой жизни, Александра Ревву сексуальные отношения волновали с самого раннего детства. 

– Я как-то подошел к маме и спросил: «А что такое секс?» – вспоминает артист. – А она мне отвечает: «Подрастешь – узнаешь!» В итоге мне пришлось узнать это от своих сверстников. Но я считаю, что дети должны узнавать о сексе от своих родителей! Не надо к интиму относиться как к чему-то запрещенному и опасному. Мы все появились на свет с помощью секса. Уже во всем мире активно развивают детей, образовывают их с раннего возраста. И не нужно пытаться как-то обмануть ребенка. Я считаю, что в сексуальном развитии ничего плохого нет! Ведь то, что подросток рано узнает, что такое секс, не означает, что он сразу же побежит им заниматься.

С женой Анжеликой
С женой Анжеликой // Фото: Global Look Press

Сейчас Александру Ревве 43 года. На своей супруге Анжелике он женат уже десять лет. У пары есть две дочери – десятилетняя Алиса и четырехлетняя Амели. Артист морально готовится в будущем сам рассказать своим девочкам о том, что такое секс. Для себя он уже решил.

– Я думаю, что поговорю со старшей дочкой об этом, когда ей будет лет 14, – рассуждает знаменитость. – В этом возрасте у подростков происходит половое созревание, организм начинает очень сильно меняться. Вот как раз тогда уже можно с ними на эту тему общаться. Я не очень хочу, чтобы о сексе моя дочь узнала от друзей или подруг.

А пока сам Ревва продолжает развивать свою секс-харизму. Нашим корреспондентам он признался: секрет его хорошей физической формы прост. 

– Самое главное – это спорт, – констатирует Ревва. – Хотя бы 12–15 минут в день нужно обязательно посвящать своему телу! С самого утра, натощак сделать упражнения, которые заставят вас вспотеть! И еще немаловажно – после этого надо не забыть сходить в душ! А то бывает, что некоторые люди пропотеют с утра, а потом сразу же, не приняв душ, бегут на работу. Это очень раздражает!

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