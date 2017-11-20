Александр Ревва: Я первый раз занялся сексом в 20 лет!

Александр Ревва признался Sobesednik.ru: псевдоним Артур Пирожков он взял из-за стеснительности и неумения петь.
Это сегодня Александра Ревву мечтают видеть рядом с собой тысячи женщин. А в юности он не пользовался большим успехом у девушек. Из-за этого даже невинности он смог лишиться только спустя два года после совершеннолетия.
– Я решил выступать как Артур Пирожков, потому что Александр Ревва в жизни очень скромный, стеснительный и забитый человек, – говорит звезда. – К тому же Ревва не умеет петь. А Артур Пирожков ничего не стесняется, да еще мастерски умеет петь и танцевать и ему можно абсолютно все!
В подтверждение слов о своей скромности Александр рассказал нам, что очень долго не решался потерять невинность.
– Я начал заниматься сексом в достаточно позднем возрасте, – продолжает Ревва. – Первый контакт у меня произошел в 20 лет. Я не шучу. Все очень удивляются этому факту, а это правда! Конечно же друзьям я рассказывал, что уже лет пять, как не девственник. Ведь мы всегда в таких вопросах что-то прибавляем или убавляем. Но я вам хочу сказать, что сейчас я понимаю, что нет ничего плохого в том, что первый раз у меня случился довольно поздно. Я сублимировал, копил силы. И более того, всем советую сексуально не разбрасываться и не начинать жить половой жизнью с самого раннего возраста. Это как с алкоголем. Не зря же его запрещают употреблять до 21 года. Точно так же и в вопросе секса – надо подождать, сформироваться, повзрослеть.
Несмотря на позднее начало половой жизни, Александра Ревву сексуальные отношения волновали с самого раннего детства.
– Я как-то подошел к маме и спросил: «А что такое секс?» – вспоминает артист. – А она мне отвечает: «Подрастешь – узнаешь!» В итоге мне пришлось узнать это от своих сверстников. Но я считаю, что дети должны узнавать о сексе от своих родителей! Не надо к интиму относиться как к чему-то запрещенному и опасному. Мы все появились на свет с помощью секса. Уже во всем мире активно развивают детей, образовывают их с раннего возраста. И не нужно пытаться как-то обмануть ребенка. Я считаю, что в сексуальном развитии ничего плохого нет! Ведь то, что подросток рано узнает, что такое секс, не означает, что он сразу же побежит им заниматься.
Сейчас Александру Ревве 43 года. На своей супруге Анжелике он женат уже десять лет. У пары есть две дочери – десятилетняя Алиса и четырехлетняя Амели. Артист морально готовится в будущем сам рассказать своим девочкам о том, что такое секс. Для себя он уже решил.
– Я думаю, что поговорю со старшей дочкой об этом, когда ей будет лет 14, – рассуждает знаменитость. – В этом возрасте у подростков происходит половое созревание, организм начинает очень сильно меняться. Вот как раз тогда уже можно с ними на эту тему общаться. Я не очень хочу, чтобы о сексе моя дочь узнала от друзей или подруг.
А пока сам Ревва продолжает развивать свою секс-харизму. Нашим корреспондентам он признался: секрет его хорошей физической формы прост.
– Самое главное – это спорт, – констатирует Ревва. – Хотя бы 12–15 минут в день нужно обязательно посвящать своему телу! С самого утра, натощак сделать упражнения, которые заставят вас вспотеть! И еще немаловажно – после этого надо не забыть сходить в душ! А то бывает, что некоторые люди пропотеют с утра, а потом сразу же, не приняв душ, бегут на работу. Это очень раздражает!