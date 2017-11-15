Дмитрий Брекоткин боится стоматологов до дрожи в коленях

Дмитрий Брекоткин рассказал Sobesednik.ru, что совершенно не стремился прославиться беззубым.

Бывший кавээнщик, а ныне участник творческого коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин еще на заре своей карьеры лишился переднего зуба. Этот дефект зрители уже давно принимают за сценическую фишку юмориста.

– Я предполагаю, что мой зуб начал портиться из-за плохой воды, – говорит 47-летний артист. – Сначала он у меня сломался, а потом начал медленно умирать. Почему я его не вставляю, тут есть целый букет причин. Это и страх, и пофигизм. Конечно же я иногда храбрюсь и говорю, что стоматологов не боюсь, но на самом деле у меня дрожат коленки!

Тем не менее Дмитрий не исключает, что в ближайшем будущем все-таки возьмется за восстановление зуба.

– Если случай подвернется, то я конечно же его вставлю, – продолжает Дмитрий. – Но, если честно, я все-таки маленько трясусь. Как подумаю, что для этого нужно идти к стоматологу, он начнет там ковыряться, что-то делать. Наверняка он скажет, что у меня уже какая-то кость стала узкой и ее надо наращивать. Это же будет очень геморройная история!

А пока что Брекоткин полноценно чувствует себя и без походов к стоматологу. А вот если для какой-то роли ему понадобится иметь в наличии все зубы, ему на помощь всегда могут прийти талантливые гримеры.

– В передаче «Шоу Ньюs» из меня сделали почти что метросексуала, – вспоминает Брекоткин. – Представляете, какая сила телевидения?! Даже из меня можно сделать метросексуала! Так вот, там мне сделали пластиковую накладку, которая выглядела как настоящий зуб. Все сразу так удивились, думали, что я и правда наконец-таки сходил к стоматологу. Но я обманывать не стал, честно признавался, что это протез. А вообще, мне, наверное, пока просто комфортно и без зуба. Да и вообще, об этой проблеме я практически и не думаю, потому что некогда!