Александр Маршал: Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп

Александр Маршал рассказал Sobesednik.ru о своих наследниках, которые выросли такими же творческими, как их папа.

Российский музыкант и автор песен, участник групп «Пилигримы», «Парк Горького» 60-летний Александр Маршал – частый участник благотворительных мероприятий. Мы его встретили на фестивале, где музыканты поддерживают слабовидящих детей.

– Я очень хочу хотя бы присутствием быть полезным людям, которые находятся в другой ситуации, нежели мы с вами.

– Для этих детишек вы, известные музыканты, как путеводные звезды. А кто был вашим кумиром в юности?

– Я вырос в таком маленьком городке, куда звезды не приезжали. Все мои кумиры звучали на магнитофонных лентах да на пластинках. Тогда я слушал The Beatles, Rolling Stones. Может, и хорошо, что было такое время, когда приходилось самим откапывать материал, правдами и неправдами переписывать записи. Помню, классе в шестом у меня был выбор: купить качественные расклешенные джинсы за 80 рублей или пластинку Abbey Road (двенадцатый студийный альбом британской рок-группы The Beatles. – Авт.). По тем временам это были большие деньги! Зарплата была сто рублей, и то не у многих. В итоге купил пластинку. Она до сих пор у меня дома хранится как память.

– А деньги откуда взяли – накопили?

– Нет, я уже тогда работал на танцплощадке в летние каникулы, играл на бас-гитаре. Первую зарплату я получил как раз 80 рублей, принес их бабушке, она заплакала, ведь у нее пенсия была рублей двадцать или тридцать. Мой папа был военным летчиком. Все думали, что я продолжу папино дело, но музыка победила.

Папа расстроился, что я бросил военное училище. Он хотел, чтобы я тянул лямку солдатскую. Но в итоге, когда я стал артистом, я понял, что он мной гордится.

Кстати, любовь к небу у меня не ушла, все-таки на счету больше 100 часов самостоятельного полета. Но сейчас уже из-за нехватки времени не удается полетать, однако навыки остались.

В этом году группе «Парк Горького» исполняется 30 лет // Фото: Global Look Press

– Вы в последние годы часто выступаете в горячих точках. Недавно были в Сирии, где исполнили свои хиты перед солдатами...

– Горжусь нашими солдатами, у них есть чувство патриотизма, они гибнут за это.

– А ваш сын Артем служил?

– Да, конечно. Сейчас ему 20 лет. Когда ему исполнилось 18, он сам решил пойти в армию, причем хотел попасть именно в подразделение, которое занимается боевой работой. В армии он порвал себе подколенную связку, два месяца отслужил всего. Сына оперировали в Москве. Пока все заживало, пока реабилитировался – срок службы и закончился. Сейчас пишет хип-хоп-песни. Вот сняли ему недавно клип. Он поет под псевдонимом Trilla. Мы не афишируем нашу родственную связь, ведь скажут: «Папуля помогает».

Супруга артиста Наталья Минькова // Фото: Анатолий Ломохов

– У вас же есть еще дочь от второго брака и она вместе с мамой переехала жить в США?

– Полине сейчас 28 лет. Живет в Лос-Анджелесе, пытается в кино попасть, проходит кастинги. Закончила колледж по специальности, связанной с компьютерной графикой. Но ее тянет на сцену. Она говорила мне, что, может, ей стоит приехать, но я сказал, что и здесь много актеров без работы.

Наша справка

Александр Миньков (это настоящее имя артиста) воспитывался в семье военного. Его папа – Виталий Павлович – был военным летчиком-инструктором 1-го класса. Конечно же сын такого человека должен был пойти по стопам родителя. В 1974 году Александр поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО на специальность «штурман боевого управления». И два года там учился, пока не понял, что карьера военного не для него.

С армией Миньков расставался непросто. Тяжелые разговоры с отцом и командованием училища, потом еще год служил солдатом: был отчислен из училища и дослуживал в роте химзащиты. Потом работал матросом-спасателем в Алуште, был музыкантом в ресторане.

Прозвище Маршал Миньков получил в военном училище, так его дразнили друзья. А друзья-музыканты 1970-х звали его Минор.

Артист был женат трижды. От второго брака есть дочь Полина, которая живет в США с матерью. Третья жена певца – Наталья, в этом браке родился сын Артем.