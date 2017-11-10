"Звездные" мошенничества: кто обводит звезд вокруг пальца?

Sobesednik.ru выяснил, каких знаменитостей обвели вокруг пальца и как не стать аналогичной жертвой аферистов.

Знаменитости все чаще и чаще становятся жертвами мошенников, для которых они – лакомый кусок. Но, узнав о том, какие суммы крадут у артистов, у бедного народа седые волосы дыбом встают... Не так давно от нападок изумленной публики отбился народный артист Олег Табаков, у которого со счетов умыкнули 677 миллионов рублей. Так теперь в эпицентре оказался его более скромный коллега Владимир Этуш. У него украли 28 миллионов.

В эпоху кризиса такие новости, конечно, многих цепляют за больное. Не успели злопыхатели отойти от шока, узнав о том, что у 44-летней уборщицы «Газпрома» из внедорожника «Мицубиси Аутлендер» украли сумку «Диор», украшенную кожей крокодила, стоимостью около 2 миллионов рублей, как неокрепшие после кризиса умы и кошельки потрясли новые сообщения информагентств. 82-летний народный артист СССР Олег Табаков тоже стал сначала жертвой мошенников, а потом – объектом черной зависти. С его счета пропали 677 миллионов рублей. Тогда супруга худрука МХТ им. Чехова на звонки наших корреспондентов реагировала сурово.

– Это наше личное дело, мы не собираемся обсуждать с журналистами, – резко бросала Марина Зудина.

Супруги, конечно, желали, чтобы это осталось их личным делом, но не вышло... Деньги-то вернуть хочется, а для этого надо писать заявление в полицию, посвящать в это дело посторонних... Ну а когда поклонники узнали о том, сколько сотен миллионов имеет их кумир, то многие были в недоумении: мол, откуда в эпоху экономической нестабильности такие деньжищи. Да и подвел Табакова банк: его деньги якобы выдавали под фальшивые кредиты и схема махинаций была крайне хитра. Ее до сих пор распутывают следователи, а руководитель этого банка скрывается за границей.

Олег Табаков // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Но вот 95-летний Владимир Этуш так не жирует. На его счете скромно лежали 28 миллионов и вроде бы никому не мешали, пока за дело не взялся нечистый на руку сотрудник банка. Он предложил перевести деньги артиста в Швейцарию под больший процент. А когда спустя три года после сделки Этуш потребовал назад свои кровные, их не оказалось... Теперь в деле разбирается Следственный комитет, который уже возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

От аферистов пострадал и известный борец за справедливость, 55-летний ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. В прошлом году из ячейки банка в центре Москвы похитили около 30 миллионов рублей, которые принадлежали телеведущему. Пиманов положил деньги в банк и долго не проверял их сохранность, а когда приехал за ними, то выяснилось, что его ключ не подходит к ячейке. Он вызвал полицию, вместе с ними вскрыли сейф, и он оказался пуст...

Позже выяснилось, что в этом известном банке один из сотрудников вступил в сговор с охранником и напарники умыкнули у клиентов ни много ни мало 1,5 миллиона евро. Но что самое интересное, когда мы кладем деньги в банковскую ячейку, то по условиям типового договора банк не несет ответственности за сохранность денег и иных ценностей, которые там хранятся. По сути, учреждение только охраняет сам депозитарий и предоставляет клиентам доступ туда. Так что лучше деньги хранить не в сейфе и не дома в банке, а в надежных госбанках, где будут нести ответственность за их сохранность. И помните, как польский поэт и философ Станислав Лец дополнил крылатое выражение: «Деньги не пахнут, но улетучиваются».

3 правила, чтобы не попасть в лапы аферистов

1. Мошенники часто присылают СМС от имени банка с обычных 11-значных мобильных номеров. Банк всегда пишет с короткого номера, который никогда не меняет. Если у вас подключены СМС-оповещения и до этого вы видели СМС, то номера можно легко сверить и понять, что вас хотят обмануть.

2. Не реагируйте на СМС с просьбами дать в долг от знакомых номеров. Сначала перезвоните человеку; если не дозвонились, ждите, пока он выйдет на связь. Мошенники часто вводят нас в шок сообщениями якобы от родных нам людей, где молят о помощи. Выключите эмоции и трезво оцените ситуацию.

3. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или другой финансовой организации, персональные данные или информацию о банковской карте (ПИН, СVV-код, срок действия, код 3D Secure).