"Руки вверх": аншлаги 20 лет подряд

«Руки вверх» остается чуть ли не единственной отечественной группой из 90-х, чья слава с годами не просто не тускнеет, а, кажется, напротив – только добирает граней и оттенков. Сотни музыкальных коллективов зажглось в те далекие уже годы, всего несколько из них дотянули со своей славой до «нулевых»…

Но только «Руки вверх» не просто способны участвовать в сборных концертах а-ля «Дискотека 90-х» с двумя-тремя песнями – им хватает популярности собирать полноценный концерт, притом ежегодно, да еще и с аншлагом! Билеты в «Крокус Сити Холл», где группа выступала 3 и 4 ноября 2017 года, были выкуплены еще за несколько месяцев до мероприятия…

фото: пресс-служба Crocus city hall

На самом деле рецепт феноменального успеха группы, которая в 2017-м отметила уже двадцать первый день рождения, думается, лежит на поверхности. Все дело, во-первых, в понятности и близости песен – а в самом деле, кто не переживал в юношестве несчастную любовь, предательство, непонимание родителей и сверстников? – во-вторых, в доступности музыкального стиля: как ни крути, русскую попсу можно любить или не любить, однако понимать ее можно без больших усилий.

фото: пресс-служба Crocus city hall

И главное – что «Руки вверх» в свое время не «забронзовели», не ограничились «снятием сливок» с одного хита, не зависли на том гребне успеха, который вознес их на музыкальный Олимп.

Бессменный солист группы Сергей Жуков, который по ходу концерта регулярно общался и успешно «заигрывал» с залом, поведал: в изначальной концепции предполагалось исполнение жесткого техно, но успех песни «Студент» вынудил изменить направление. С тех пор коллектив не стеснялся экспериментировать, и не стесняется, к слову, до сих пор. Одной из таких фишек в этот раз стала вокально-акустическая композиция в семейном исполнении – ее спели супруга Жукова Регина и их дети Мика и Энджел.

фото: пресс-служба Crocus city hall

Не обошлось, впрочем, и без более привычных по стилю новинок: Жуков исполнил «Плачешь в темноте» с красивым световым и хореографическим номером от балета Street Jazz.

Завершилось же шоу градом из воздушных шариков.

фото: пресс-служба Crocus city hall

Одним словом, погружение в беззаботные 90-е прошло на «ура». Хотя бы на два часа нынешние взрослые забыли о грузе своих проблем и перенеслись в то время, когда самая большая проблема – это экзамены, а самая большая беда – это опоздать к назначенному времени домой со школьной дискотеки. И наверняка именно о последнем, улыбаясь, вспоминали гости концерта, разъезжаясь около полуночи на метро…

Николай Пронин, Ульяна Матюшина