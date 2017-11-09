Чарли Шина обвинили в интимной связи с подростком в 1984 году

Друг несовершеннолетнего партнера Шина по съемкам заявил о незаконных отношениях голливудского актера с 13-летним подростком.

Как утверждает американский таблоид National Enquirer, скандально известный голливудский актер Чарли Шин во время съемок в фильме «Лукас» в 1984 году имел интимную связь со своим 13-летним партнером по картине Кори Хеймом. Уточняется, что об этом изданию рассказал близкий друг Хейма Доминик Брашиа. Кроме того, близкие Шину источники также подтвердили данную информацию.

Брашиа подчеркнул, что близость двух актеров произошла по обоюдному согласию, однако позднее Чарли Шин отверг Хейма.

По информации таблоида, актер признал связь с несовершеннолетним, но представитель Шина заявил изданию Hollywood Reporter, что звезда «категорически отрицает эти утверждения».

Уточняется, что сам предполагаемый партнер Шина Кори Хейм скончался от пневмонии в 2010 году.

Напомним, в США в данный момент широко обсуждаются секс-скандалы с участием звезд шоу-бизнеса. Так, в конце октября Энтони Рэпп обвинил голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, когда Рэпп был еще подростком.