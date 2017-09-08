Юлий Гусман: Сначала хоронили Якубовича, теперь Маслякова!

Sobesednik.ru решил выяснить, зачем бессменного ведущего КВН Александра Маслякова «похоронили заживо» Интернет-новости.

Прошедшее лето принесло большие потери в мир шоубизнеса. Два месяца назад ушел из жизни экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев, в середине августа скончалась актриса Вера Глаголева. А на прошлой неделе в интернете появилась еще одна трагическая новость – о том, что на 76-м году жизни умер «папа» телевизионной юмористической игры КВН Александр Масляков. К счастью, уже вскоре грустную информацию опровергла супруга Александра Васильевича Светлана Маслякова.

Грустная весть о смерти Александра Маслякова прилетела из Сочи. Неизвестные источники утверждали, что ведущего сразил инсульт.

– Я не знаю, кто и зачем это может говорить! – возмутилась Светлана Маслякова. – Александр Васильевич сейчас находится в Сочи в командировке!

Чуть позже и правда выяснилось, что Масляков жив и снимает на Черноморском побережье «Встречу выпускников КВН-2017». Буквально «воскресила» ведущего одна из бывших кавээнщиц, а ныне звезда телешоу Comedy Woman, 44-летняя актриса Марина Федункив. Она разместила фото с Александром Васильевичем в своем микроблоге в интернете. Но только вот публика, вместо того чтобы обрадоваться, сразу же начала засыпать страницу Федункив тревожными комментариями. По впечатлениям читателей странички актрисы Масляков выглядит не очень здоровым. И снова в прессе появились сплетни о тяжелой болезни бессменного ведущего КВН. Не на шутку разволновался даже ведущий программы «В мире животных», 80-летний Николай Дроздов.

– Всегда тревожно на душе от таких новостей, – вздыхает Николай Николаевич. – Я давно Сашу не видел, но был на его 75-летии. На праздновании юбилея он был бодр и весел. Дай Бог здоровья Саше!

Николай Дроздов Фото: Global Look Press

Наши корреспонденты связались с постоянным членом жюри КВН, знаменитым режиссером Юлием Гусманом. Как только телеведущий услышал от нас вопрос, он не на шутку возмутился. Ибо как раз присутствовал на концерте «Встреча выпускников КВН-2017» и никакого «нездоровья» Александра Маслякова не заметил.

– Это все полная чушь, – вспылил телевизионщик. – Сначала весь интернет хором хоронил Якубовича в течение полугода, а сейчас появляются дурацкие статьи про Маслякова. Какие-то дебилы занимаются этим. Дело в том, что все мы, как говорится, смертные и никто не застрахован от болезней, но, слава Богу, Александр Васильевич в прекрасной форме, он вел эту «Встречу выпускников», и, как всегда, у него это получилось блестяще! Никаких у него серьезных проблем со здоровьем нет! Все это чистое вранье! Я вам точно это могу сказать даже не на 99 процентов, а на все сто.

Юлий Гусман также сделал свое предположение, зачем некоторых знаменитостей «хоронят» в прессе. И рассказал о том, как Александр Масляков отреагировал на свою «смерть».

– Просто людям завидно, им хочется прикоснуться, прижаться, быть причастными к жизни великих людей, – продолжает Юлий Соломонович. – Их всегда волновали и будут волновать реальные и нереальные смерти и болезни. Как Александр Масляков отреагировал на эту новость? Да никак! Ведь это все чепуха, и не стоит на нее вообще обращать внимание!

Юлий Гусман Фото: Global Look Press

А вот известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не стоит принимать слова близких Александра Маслякова за чистую монету. Ведь они могут просто-напросто скрывать диагноз дорогого их сердцу человека.

– Александра Маслякова я видел год назад на какой-то вечеринке, – припоминает 49-летний журналист. – Он, как всегда, вел себя скромно: милый, приятный человек. Очень спокойный, тихий и молчаливый. На светские мероприятия он обычно ходит с женой, постоянно всем улыбается. Но Александр Васильевич – не тот человек, который будет нам рассказывать всю свою жизнь. И как раз в его духе не говорить о болезнях. Поэтому я могу предположить, что со здоровьем у него и правда может быть не все в порядке, тем более что человек уже в возрасте. Может быть, просто жена и друзья не хотят говорить об этом. Ведь инсульт – это не то, о чем нужно рассказывать! Или, может быть, у него не инсульт, а какой-нибудь сердечный приступ. Мы же не видели его медицинскую карту. Но, я думаю, дыма без огня не бывает.