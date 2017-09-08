Может ли простой смертный оформить страховку как у звезд?

Никас Сафронов порезал палец, открывая банку, и получил по страховке $150 тысяч. А что еще страхуют российские звезды?

Никас мудро поступил, застраховав свой «рабочий инструмент» – руки. Нетрудоспособный живописец не сможет пока держать кисть, и страховые деньги будут весьма кстати.

Моду страховать свои части тела отечественные звезды переняли от голливудских звезд. Пальма первенства в России досталась виртуозному гитаристу Виктору Зинчуку, который в середине 80-х годов прошлого века застраховал свои руки на полмиллиона долларов. Все шло хорошо, музыкант не продлил договор со страховой компанией и, как назло, играя в футбол, сломал мизинец на правой руке. Деньги, конечно, он не получил.

Вера Брежнева к страховщикам не обращалась, но «Росгосстрах» подарил певице страховку на 45 миллионов рублей. Однако деньги Вера получит только в том случае, если ее знаменитая улыбка каким-то образом пострадает. Вряд ли это случится в обозримом будущем, так что страховщики мало чем рискуют.

Король шоубизнеса Филипп Киркоров застраховал не голос (как в свое время Витас и Николай Басков), а свою жизнь. Кто получит страховку, если, не приведи бог, что случится, – неизвестно. Возможно, это и записано в договоре. Но сумма очень солидная – может, поэтому никто и не решается ее озвучить.

Глядя на звезд, тоже хочется позаботиться о себе. А что? Порезал палец – получи деньги! Конечно, у обычных людей доход поменьше, поэтому и страховка будет поскромнее. Однако на лечение должно хватить. Например, один из страховщиков предлагает годовой полис от 1628 рублей. Но если сломан нос, челюсть и так далее, получаете 150 тысяч рублей. Весьма неплохо!