"Субурбикон": Мэтт Дэймон стал злее, а Клуни отбирает хлеб у Тарантино

Корреспондент газеты «Зажигай!» в Венеции — с последними новостями светской жизни на Венецианском кинофестивале.

Кинофестиваль в Венеции — не только старейший на планете, но и, безусловно, самый красивый и романтичный. Уже в 74-й раз он проходит на острове Лидо в Венеции. До него невозможно доехать на машине — можно только приплыть по воде. Между тем в этом году остров полон барьеров, щитов, полиции (даже конной), у всех входящих досматривают сумки. В небе курсируют самолеты и вертолеты. Фургон-убийца здесь точно не проскочит.

Каждый день на причале одного из самых знаменитых и роскошных в мире отелей «Эксельсиор» , в котором были сняты сцены из таких культовых фильмов, как «Смерть в Венеции» Лукино Висконти (1971) и «Однажды в Америке» Серджо Леоне (1984), толпы журналистов и поклонников встречали звезд и легенд мирового кино: Мэтта Деймона с женой Лусианой, Джорджа и Амаль Клуни, Джейн Фонду, Роберта Редфорда, Джулиану Мур, Микеле Плачидо.

Героем этого фестиваля безусловно стал 46-летний американский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мэтт Дэймон. Он представил в Венеции сразу два фильма — фильм открытия «Короче» (Downsizing) Александра Пейна и «Субурбикон» (Suburbicon) Джорджа Клуни, который выступил на фестивале в качестве режиссёра. Сценарий для него, кстати, написали братья Коэны.

В фантастической ленте «Короче» Мэтт сыграл хорошего парня, решившего радикально изменить не только свою жизнь, но и своё тело, а в криминальной комедии «Субурбикон» о городке в Америке, где живут расисты, — напротив, редкостного негодяя, для которого нет ничего святого. На встрече с журналистами Джордж Клуни пошутил, что в жизни Мэтт очень похож на своего героя и только кажется «белым и пушистым».

В «Субурбиконе» жену героя Мэтта сыграла Джулиана Мур, которая в свои 56 лет выглядит просто фантастически. Она же сыграла и сестру-близнеца жены Дэймона. Фильм участвует в конкурсе.

В Венецию красавчик Мэтт прибыл со своей 40-летней женой-аргентинкой, бывшей барменшей Лусианой Барросо, с которой они уже женаты 12 лет. На красной дорожке 74-го кинофестиваля в Венеции Лусиана заткнула за пояс многих див, облачившись в красное полупрозрачное платье от Versace с глубоким декольте. Несмотря на рождение четверых дочерей (старшая дочь от предыдущих отношений), фигура Лусианы безупречна. Скорее всего, Мэтт не сдастся, пока не жена не подарит ему наследника.

Джордж Клуни с женой повторили в Венеции свой свадебный маршрут

Для Джорджа Клуни Венеция — особенное место, так как три года назад именно здесь состоялась его свадьба с голливудским адвокатом Амаль Аламуддин. В один из поздних вечеров Джордж и Амаль отправились на прогулку по каналам города. Они выбрали именно ту самую лодку под номером VE 9395, на которой праздновали свое бракосочетание. Супруги снова вернулись в свой любимый отель «Чиприани» (Cipriani), в котором провели свою первую брачную ночь три года назад. Кстати, в честь звезды голливуда в этом отеле подают два оригинальных коктейля. Один назван в честь матери актера «Страсть Нины» (Nina's Passion), второй «Доброй ночи» (Buona notte) — в честь его фильма 2005 года «Доброй ночи и удачи».

В июне этого года 56-летний Джордж и 39-летняя Амаль Клуни впервые стали родителями двойняшек Эллы и Александра, но они стараются не появляться с малышами на публике. Амаль всегда выглядит очень эффектно, для красной дорожки она выбрала нежное сиреневое платье от Версаче, а для романтической прогулки — легкое черное в горох.

Говорят, что Клуни в последнее время сдал, выглядит усталым, но мне лично посчастливилось встретиться с ним в Венеции пару раз, и я скажу вам: он в хорошей форме. Хотя Джордж очень ответственно относится к роли отца, ему хочется больше времени проводить с детьми, а значит — жертвовать сном и отдыхом...

Клуни рассказал, что с удовольствием меняет подгузники и гуляет с детьми и даже радуется, когда кто-нибудь из малышей невзначай срыгнёт на его парадный пиджак.

— Я и подумать не мог, что в 56 лет стану отцом близнецов! Никогда не стройте планов. Просто наслаждайтесь этим увлекательным путешествием, — говорит счастливый Джордж.

Чета Клуни любит Италию и старается чаще бывать в стране, которая их вдохновляет. Недавно пара и мама Амаль, Бария Аламуддин, ужинали вместе в ресторане «Гатто неро» («Чёрная кошка») на озере Комо.

Джейн Фонда в 80 лет мечтает о постельных сценах с Редфордом

Еще одна необыкновенная пара, произведшая фурор на 74-м кинофестивале в Венеции — 79-летняя Джейн Фонда и 81-летний Роберт Редфорт. Две легенды кинематографа представили свой новый фильм «Наши души ночью» (Our Souls at Night) Ритеша Батры, в котором сыграли двух одиноких пожилых людей. Однажды вечером героиня Джейн приходит в дом соседа-вдовца с необычным предложением — проводить вместе ночи... Глядя на них на экране и в жизни, невозможно представить, что им на двоих 160 лет. Впервые на съемочной площадке актеры впервые встретились еще в 1965 году — в картине «Кэт Баллу» (Cat Ballou). «Наши души ночью» — их четвертый совместный фильм. Самый известный — «Босиком по парку» (Barefoot in the Park) 1967 года, где они играли молодую семейную пару.

Джейн Фонда Фото: пресс-служба Венецианского кинофестиваля

— Не могу не отметить, что Роберт по-прежнему прекрасно целуется, как и 50 лет назад, и постельные сцены с ним — для меня всегда просто подарок. Должна признаться, что определенные фантазии на его счет меня тогда обуревали, — призналась 79-летняя Фонда.

Актриса всё время шутила, улыбалась, дурачилась, а вот ее партнер был более серьёзен:

— Прежде, чем умереть, я хотел сыграть в своем последнем фильме именно с Джейн, — поделился Редфорд.

Накануне он объявил, что окончательно прекращает актерскую карьеру и будет продолжать работать только в качестве кинорежиссера. Фонда, наоборот, в последние годы вернулась в кинематограф, снявшись в ряде телепроектов, а также последнем фильме итальянца Паоло Соррентино «Молодость» (The Youth) 2015 года.

Ветеранам голливуда Фонде и Редфорду вручили почетных «Золотых львов» за вклад в развитие мирового кинематографа. Джейн выглядела потрясающе в бежевом платье, украшенном голубыми цветами, пайетками и перьями. Пожилые актеры всё время держались за руки, обнимались и признавались друг другу в любви — даже странно, что за 50 лет дружбы они так и не стали более близки. Фонда была трижды замужем, недавно она объявила о расставании с 74-летним музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым прожила восемь лет. В самый раз исправлять «ошибки молодости»: Редфорд тоже пока свободен...

Микеле Плачидо уходит из кино в роли Папы Римского

71-летний Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Коррадо Каттани в сериале «Спрут», представил свой фильм «Трущобы» (Suburra la serie) и воспользовался моментом, чтобы объявить о своем уходе из актерской профессии:

— В этом году мне предложили роли в двух серьезных фильмах, но я отказался. Я больше не вижу никаких причин, чтобы продолжать сниматься как актер, — заявил Микеле.

Микеле Плачидо Фото: пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кстати, за 45 лет карьеры Плачидо сыграл более ста ролей. В июне этого года на Московском международном кинофестивале Микеле Плачидо получил специальный приз имени Станиславского «Верю!» в знак признания достигнутых высот в актерском мастерстве.

Похоже, новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» о жизни художника Микеланджело станет последним в актерской карьере Микеле Плачидо. В «Грехе» он сыграет Папу Римского Юлия II.