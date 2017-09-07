Никита Пресняков расстроил бабушку своей скандальностью

Sobesednik.ru поговорил с Еленой Пресняковой о поведении ее внука Никиты на публике.

Не успел внук Аллы Пугачевой, 26-летний Никита Пресняков, отыграть шикарную свадьбу с 20-летней Алёной Красновой, как нашел себе новую работу. Уже скоро лидера музыкальной группы Multiverse поклонники смогут лицезреть на театральных подмостках в Театре Наций. Ну а пока общественность не перестает обсуждать, сколько же стоила свадьба Никиты и почему он поскандалил с журналом, который спонсировал это важное событие в его жизни.

«Хотелось бы, чтобы они подольше пожили вместе»

Все подробности о спектакле «Чайка», в котором будет участвовать Никита, пока что держатся в тайне. Известно только, что компанию на сцене Преснякову составит певица Анастасия Стоцкая. Елена Преснякова не получила еще приглашения на премьеру. Более того, о новой работе внука она узнала не от самого Никиты, а от своего мужа – Владимира Преснякова-старшего.

– Мне Петрович рассказал, что Никита сейчас в театре работает, – гордо поведала нам бабушка знаменитого внука. – Я думаю, пока он ничего не хочет говорить нам, потому что в этом весь Никита. Он сначала что-то сделает, а потом уже делится с семьей. А на выступления он нас всегда приглашает. Помню, первое время он нам говорил: «Если придете, то присаживайтесь где-то незаметно». Он всегда боялся, что его начнут сравнивать со знаменитыми родственниками. Иногда даже мне казалось, что он открещивался от фамилии. Но потом это прошло.

Елена Преснякова Фото: Global Look Press

Елена Петровна уверяет: по поводу девушек внук никогда ни у кого советов не спрашивал. До того как у Никиты закрутился роман с Алёной Красновой, он 4 года встречался с Аидой Калиевой.

– Мне казалось, что с предыдущей избранницей они были слишком разными, – продолжает Елена Петровна. – Но мы не лезли. А вот с Алёной они прямо родственные души. Хотелось бы, чтобы они подольше пожили вместе! Свадьба-то у них была шикарная, но не от этого ведь зависит семейное счастье!

«У меня стимул – жду правнука»

По словам Елены Пресняковой, роскошное торжество ее внук срежиссировал самостоятельно.

– Я не раз его спрашивала: «Может быть, чем-то помочь?» – вспоминает Преснякова. – А он: «Нет, нет». Там же много спонсоров было. Они помогали. Он и с цирком договорился, и сам акробатический номер выполнил.

Торжество состоялось на широкую ногу. Оно было проведено в одной из самых дорогих подмосковных резиденций – Zhavoronki Event Hall. Весь праздник обошелся в 25 «лимонов». Известно, что оплатил это торжество журнал Starhit в обмен на эксклюзивный репортаж. Вот только не успел выйти этот самый материал, как Никита записал нелестный ролик об издании и выложил его в интернет. По словам парня, его возмутило то, что корреспонденты в своей статье якобы выставили его мажором.

– Я знаю, что он в интернете с кем-то ругается, – вздыхает Елена Преснякова. – Никита совсем не мажор, конечно. А по поводу дороговизны свадьбы, я уверена: ради Алёны Никита и не на такое способен! Он для нее и звезду с неба достал бы! Очень ее любит. А тут журнал вроде как проспонсировал свадьбу, но все равно назвал его богатым сыночком. Я, конечно, считаю, что не нужно было ссориться с изданием, но Никита такой – он всегда за правду!

Елена Петровна верит, что громкий скандал скоро утихнет. А больше всего на свете теперь она хочет стать прабабушкой.

– Мы очень ждали, когда же наконец появится ребенок у нашего сына Вовы и его жены Наташеньки, – вспоминает женщина. – Когда-то это было для меня стимулом жизни. А теперь вот у меня другой стимул – жду ребеночка от Никиты. Так что, надеюсь, скоро он станет молодым папой.