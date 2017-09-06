Шоу-бизнес новости на сегодня
Источник: «Зажигай!» №34-2017
15:04, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Полина Гагарина похудела на 22 килограмма

Полина Гагарина
Полина Гагарина
Фото: Global Look Press

Полина Гагарина призналась, что сбросить вес после родов ей помогла... любовь к себе.

Не прошло и четырех месяцев после рождения дочки Мии, а Полина уже вовсю демонстрирует подтянутое тело. Вес звезды пока неидеален. По ее словам, осталось сбросить еще 3 килограмма – и весы покажут заветные 53 кило. Во время беременности певица весила аж 78,5 килограммов!

– У меня с врачом была договоренность – не говорить о весе, – рассказывает Гагарина. – Она меня молча взвешивала, я закрывала глаза, и мы расходились. После родов я встала на весы только через полторы недели – 64,5. Вес уходил медленно, я кормила грудью, гормональный фон, который проявляет себя в это время очень заметно, не отпускал мои килограммы и задерживал лишнюю воду. Спустя две недели после рождения Мии я начала выступать, поэтому пришлось взять себя в руки.

Система питания Полины выглядит просто: утром она ест исключительно кашу, днем – мясо с овощами, вечером – что-то белковое. Количество пищи, которое съедает Гагарина за один раз, умещается в ладошке, но она не чувствует себя голодной. Помогли и регулярные физические нагрузки. Ежедневная утренняя зарядка, упражнения на растяжку и танцы на репетициях. Но самым трудным делом оказалась дисциплина. И Полина нашла серьезную мотивацию – любовь к себе. Ведь самое важное для артиста – наслаждаться собственным отражением в зеркале.

– Мне хочется быть довольной собой, своими формами, нравиться себе, а значит, нравиться окружающим, продлить свое здоровье и молодость. Главное – захотеть, настроить себя и каждый день двигаться к своей цели. Важно найти комфортную и здоровую себя, именно здоровую, а не изможденную диетами и тренировками.

читайте также:Полина Гагарина
Дочь Полины Гагариной баюкает специальная электрокачалка
Полина Гагарина, недавно ставшая мамой, уже начала выходить в свет, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Полина Гагарина с мужем и сыном
Сын Полины Гагариной подружился с ее мужем
Занявшая на «Евровидении» второе место певица Полина Гагарина рассказала об отношениях мужа с ее сыном от первого брака »

Также по теме
Евровидение
Дрозд Инга

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

В Ростове-на-Дону после пожара в центре обновят кондиционеры в мэрии
17:02, 06 Сентября 2017
После крупнейшего пожара в Ростове-на-Дону мэрия решила провести ремонт своего здания и в нем заменить кондиционеры
»
Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
13:12, 06 Сентября 2017
Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг. Что из этого получится, выяснял Sobesednik.ru
»
"Иностранцы смогут снимать кино в России без бюрократической волокиты"
12:17, 06 Сентября 2017
Глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе — о новых революционных правилах работы с международными киногруппами
»