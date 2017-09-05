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Источник: «Зажигай!» №34-2017
06:07, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Яна Чурикова о своем бизнесе: Я не дизайнер, а фанат хорошей обуви!

Яна Чурикова
Яна Чурикова
Фото: Global Look Press

Телеведущая Яна Чурикова готовится презентовать на новое шоу под названием «Короли фанеры», узнал Sobesednik.ru.

Нынешний телесезон, похоже, станет одним из самых скандальных за всю историю. «Первый канал» попрощался с самыми яркими ведущими: вслед за Андреем Малаховым ушли Тимур Кизяков и Александр Олешко. Не увидят зрители и «Наедине со всеми» с Юлией Меньшовой. Зато появятся люди, без которых еще совсем недавно «первую кнопку» никто не представлял. Среди них – экс-ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова.

Впрочем, на сей раз Яна предстанет не в качестве ведущей, а в качестве одного из создателей. А ведущими будут Павел Прилучный и молодая актриса Яна Кошкина. Знаменитостям, участвующим в программе, придется побороться за главный приз и титул «Король фанеры».

– Надеюсь, наш проект получится очень ярким и интересным, – говорит Яна Чурикова. – Первый эфир намечен на сентябрь.

Как стало известно нашим корреспондентам, в новом шоу появятся Сосо Павлиашвили, Анастасия Волочкова, братья Сафроновы и многие другие. Сама Яна на съемочной площадке днюет и ночует. Она очень надеется, что ее новый проект понравится зрителям не меньше, чем в свое время «Фабрика звезд».

Во время отсутствия на телевидении Чурикова не сидела без дела. В прошлом году она решила последовать примеру Пугачевой и стала выпускать обувь. Дело пошло достаточно неплохо: ее туфли раскупают как горячие пирожки.

– Это моя авантюра в хорошем смысле этого слова, – говорит девушка. – Я – не дизайнер, а фанат хорошей обуви. Мне хотелось сделать свою коллекцию не только красивой, но и носибельной. Создавать ее мне помогали профессиональные художники и мастера, которые давно работают в обувной индустрии. Я говорила им свои пожелания, а они к ним прислушивались. Получилось неплохо. У меня десяток разных моделей, к каждой из которых есть вариации по материалу и цвету.

Новые способности Чуриковой оценили и ее звездные коллеги. Обувь от Яны уже носят Екатерина Стриженова, Елена Борщева и другие знаменитости.

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