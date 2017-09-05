Клип Анны Плетневой запретили к показу на ТВ

Скандальную видеоработу «Игрушки» Анны Плетневой осудили российские телеканалы за смелый и провокационный подтекст.

Режиссером минифильма стал клипмейкер Сергей Ткаченко. В кадре Анна предстает в нескольких мужских образах (сановника, парикмахера, бизнесмена), где она независимая, сильная, но не менее обворожительная и сексуальная. Женские же роли сыграли парни из шоу-балета, которые перевоплотились в монашек и мамочек, гуляющих с детьми на площадке. В основе клипа лежит идея показать полярный мир и какие метаморфозы с ним произойдут, когда женщины и мужчины поменяются местами. Такой неожиданный поворот показался работникам ТВ пропагандой нетрадиционных отношений. Для целой армии фанатов Плетневой стало шоком то, что ее видеоработу «Игрушки» не просто отказались брать в ротацию музыкальные телеканалы, а строго запретили к показу и любому другому виду упоминания на телевидении.

Сама Анна уверена в себе и своем проекте, поэтому не стыдится выпущенного релиза. Сейчас ее активно поддерживают поклонники, популярные видеоблогеры и другие звезды российского шоу-бизнеса. Анна Плетнева не считает отсутствие ротации «Игрушек» на ТВ сильным упущением в продвижении проекта — даже наоборот: клип уже набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Стоит сказать, что Плетнева уже не в первый раз становится главной героиней подобной критики в свой адрес. Также певицу в прошлых клипах обвиняли в ярой пропаганде феминизма. Исполнительница известна бесстрашными режиссерскими порывами и своеобразным эстетическим взглядом на жизнь. По мнению многих музыкальных критиков, Анна — одна из немногих певиц, которая вкладывает довольно глубокий и философский подтекст в свои видеоработы.