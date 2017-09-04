Светлану Лободу замучили сильные боли

Sobesednik.ru выяснил, что медики рекомендуют Светлане Лободе носить специальный бандаж.

Всенародная любовь, похоже, не прошла для Светланы Лободы бесследно. Из-за плотного гастрольного графика и чрезмерных нагрузок у украинской секс-дивы начались проблемы со здоровьем. Больше всего страдает шейный отдел позвоночника.

После того как песни «Твои глаза» и «Случайная» стали хитами, жизнь Светланы Лободы круто изменилась. Сейчас у экс-звезды «ВИА Гры» почти нет выходных. Артистка каждый день дает концерты, которые не идут на пользу ее организму. Недавно звезда призналась: у нее сильно болит шея. Именно поэтому теперь вне сцены ее часто можно встретить в шейном бандаже.

– Это специальный корсет для шеи, – говорит артистка. – Он нужен для того, чтобы немножко расслабить мышцы. Потому что большие нагрузки, много переездов – шея устала и болит! Мой доктор посоветовал купить корсет и периодически носить, чтобы связки расслабить!

Лободу призывают меньше выступать, но она от концертов не отказывается. Но Света еще больше напугала поклонников, когда вышла в онлайн-эфир и стала говорить осипшим голосом, что называется, с хрипотцой.

– Голос я не сорвала, просто так сейчас разговариваю, – попыталась успокоить артистка своих почитателей. – Потому что много работаю, устала.

Организаторы, видя, как выкладывается Света, стараются разнообразить ее досуг. Например, после недавнего концерта в Пятигорске звезду отвезли в горы подышать свежим воздухом. Там артистка даже покаталась на верблюдах и осталась в полном восторге. Не меньше радует звезду и ее собственная шестилетняя дочь Ева.

– Сегодня я была дома, и дочурка мне помогала красить глаза, – рассказывает звезда. – Ничего не поделаешь: ребенок очень скучает. Когда я дома, мы все время проводим с ней вместе. Завтра планируем сходить в кино на мультик.

Лобода призналась, что уже начала думать о втором ребенке. Ради этого она даже готова оставить сцену. Правда, добавляет: пока того мужчину, от которого она смогла бы родить, не встретила. Поэтому остается только работать. Поговаривают, что в ближайшее время Света вновь удивит: на сей раз совместной песней с Лолитой. Впрочем, сама Лобода уверяет: пока она об этом не думает.

– Ждать ли дуэта с Лолой? – задается вопросом артистка. – Сложно сказать. Лолочка – это человек, которого я очень люблю. Она потрясающая женщина, которая обладает большим сердцем, великолепная мать, жена, артистка. Только вчера мы с ней переписывались и делились песнями. Про дуэт говорить нельзя. Сейчас многие мне говорят: ты должна спеть с тем, с этим. Но для меня дуэт – это в первую очередь песня. Пока не появится песня, которая мне действительно понравится, ни о каком дуэте не может идти речи.

Светлана Лобода о критике: «Вы несчастные!»

У Лободы внушительная армия не только поклонников, но и антифанатов. Те регулярно оставляют ей негативные комментарии в социальных сетях. Например, во время недавнего общения Свете написали: «Ты – страшная!» Прочитав сообщение, Лобода вскипела от негодования.

– Меня поражают люди, которые оставляют такие комментарии, – возмущается звезда. – Мне интересно, что у них с головой? Скорее всего непорядок. Мне вас так жалко. Всем артистам жаль тех людей, которые обзывают и пишут какие-то гадости. Потому что мы видим, что вы несчастные!