Богатые и несмешные. Почему звезды эстрады непопулярны в инстаграме

Похоже, лавры Ольги Бузовой, продолжающей активно зарабатывать на интернет-блоге, не дают покоя другим знаменитостям.

Алла Пугачева, Максим Галкин, Яна Рудковская и Лайма Вайкуле ринулись создавать свои юмористические видеошедевры с целью привлечь как можно больше подписчиков. Но вот парадокс: народ их почему-то не сильно жалует...

Пугачева и Вайкуле собирают пивные банки

Популярная некогда Алла Борисовна старается не отставать от моды. В дуэте с Лаймой Вайкуле они придумали собственный хештег #Лаймалла, под которым выкладывают смешные, по их мнению, ролики о своей жизни. Сюжеты видео и неестественная игра артисток вызывают скорее жалость, чем восторг: вот они сидят в траве с целью найти суженого, вот находят на берегу моря пиво и огурцы после шторма, вот пытаются вступить в какую-то партию и наступают в... экскременты. Лишь немногие поклонники оставляют положительные комментарии под видео, основная масса зрителей желают певицам уже успокоиться и уступить место молодым. Инстаграм Пугачевой едва набрал более полумиллиона подписчиков, у Лаймы и того меньше – всего 235 тысяч. Вечная конкурентка певиц София Ротару тоже завела инстаграм, ее читает лишь 31 тысяча человек. Но она по крайней мере в блогеры не метит.

Иногда ситуацию спасает представитель другого поколения Максим Галкин. У него и шутки поострее, и темы актуальнее. Вот он идет в туалет, рассуждая о наступлении конца света, а сын выключает ему свет: «Гарри! Папа ведь может промахнуться!»

Затем рассказывает, на какие деньги построил замок, и просит Аллу сделать ему массаж... Однако очевидно, что до уровня Ивана Урганта и Андрея Малахова Максим явно недотягивает.

– Дети, расскажите, зачем нужна земляника? – спрашивает Галкин у маленьких Лизы и Гарри, прогуливаясь по собственному огороду.

– Она полезна, чтобы какать хорошо! – уверенно отвечает девочка.

Число подписчиков его блога в инстаграме 1,5 миллиона человек, но подавляющее большинство поклонников наблюдают за жизнью пародиста исключительно из праздного любопытства. Буквально каждый день Максим демонстрирует интерьеры своего знаменитого замка, которые до недавнего времени видели лишь близкие друзья: показывает огород, библиотеку, сад, кухню... Неудивительно, что всем интересно оказаться внутри хором, где обитает Пугачева.

Рудковская вкалывает на пляже

Яна Рудковская опережает Максима по количеству подписчиков всего на 100 тысяч. Продюсер радует поклонников фотографиями своих роскошных завтраков и снимается в купальнике, демонстрируя точеную фигуру, за что Галкин прозвал ее «Яна без изъяна». Рудковская не устает повторять, что много работает, чтобы обеспечить себе роскошную жизнь. Где и когда трудится Рудковская, поклонники могут лишь догадываться, глядя на ее ежедневные фото с прогулок на яхте, отдыха на пляже и полетов на частных самолетах. Вероятно, блогер – это и есть ее новая профессия.

Яна Рудковская Фото: Global Look Press

Никита Пресняков провел в инстаграме прямую трансляцию собственной свадьбы. Однако танцы с мамой не сделали его суперзвездой интернета. Преснякову не удалось дотянуть даже до полумиллиона подписчиков. У внука Пугачевой всего 368.000 читателей.

Еще один член клана Пугачевой – Филипп Киркоров – радует поклонников фотографиями и видео своих детей. Его читают 1,4 миллиона человек. Периодически король выдает настоящие перлы.

– Если вы летите в бизнес-классе, а в экономе чихнули, – рассказывает Филипп о гигиене в самолете, – у вас всегда должна быть с собой бутылочка волшебной морской воды, чтобы промывать нос. Еще при себе должны быть свечи облепихового масла, чтобы у вас всегда был регулярный, правильный, полезный стул. Со всех сторон надо предохраняться: и отсюда, и оттуда!

Но как бы ни старались знаменитости побить рекорд Ольги Бузовой, до ее 10-миллионной аудитории многим еще далеко. Возможно, потому, что поклонники звезды «Дома-2» – люди помоложе и в интернете проводят больше времени, чем фанаты Пугачевой.