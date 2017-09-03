Питт и Джоли пройдут курс психотерапии после воссоединения

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли решили воссоединиться, несмотря на развод.

Как сообщает The Sun со ссылкой на биографа семьи Яна Гальперина, Брэд Питт и Анджелина Джоли снова стали парой. Воссоединению способствовала встреча супругов в доме у общих друзей. По словам Гальперина, Питт взял ситуацию в свои руки и сделал первый шаг, после чего актеры бросились друг другу в объятия.

Издание пишет, что после воссоединения Питт и Джоли намерены пройти курс психотерапии. Кроме того, пара решила довести бракоразводный процесс до конца. Напомним, Джоли и Питт были вместе 12 лет, из которых только 2 года были женаты. Издание отмечает, что, по мнению Джоли, именно после брака у них начались проблемы в семье.