На новом "Пусть говорят" гостей успокаивают валерьянкой и коньяком

Sobesednik.ru оказался за кулисами главного ток-шоу страны и выяснил много интересных моментов.

Смену ведущего «Пусть говорят» в тусовке обсуждают уже третью неделю подряд. Герои шоу активно критикуют Борисова: мол, пока составить конкуренцию Малахову он не может. .

Эксперты взмокли от жары

В день, когда наши корреспонденты побывали на съемках, «Пусть говорят» должно было выйти в прямом эфире на Дальний Восток и Сибирь. Объявить «Мотор!» телевизионщики планировали в четыре часа дня. Но главный герой неожиданно застрял в московских пробках. Поэтому вместо прямого эфира программу решено было показать в записи.

В студии у Борисова жарко в прямом смысле. Герои периодически берут с собой стаканчики с водой, которые потом прячут за диванчиками. Но это несильно помогает: потеют все без исключения. В бытовом плане условия, как и в других программах. Начала съемок зрители ждут в гримерках, где им предлагают воду, фрукты, орехи и разные бутерброды. Тем, кто особо нервничает, покупают коньяк. Но его пьют единицы. Зато к стилистам обращаются все, даже мужчины. Местные мастера с помощью косметических средств могут сузить участникам нос или убрать слишком пухлые щеки.

– Эксперты и герои должны быть активными, – наставляют за кулисами редакторы программы.

Сам Борисов готовится к эфиру в отдельной гримерке. Выходит он только перед началом записи.

– Мне в студии было комфортно, хотя видеть «Пусть говорят» с новым ведущим непривычно, – говорит пиар-директор Наталья Ракицкая, ставшая героиней одного из выпусков. – Малахов, конечно, очень харизматичный и, давайте признаем, гениальный ведущий. Сравниться с ним молодому парню, несмотря на приятную внешность, непросто. Но мне бы хотелось пожелать новому ведущему выдержки, терпения и успешности на новой стезе.

Общаться с героями не научился

По тематике Малахову Борисов ничуть не уступает: в его студии каждый день сенсация. Например, когда обсуждали убийство спортсмена в Хабаровске, новой команде «Пусть говорят» удалось сделать невозможное: привести в студию друга убийцы спортсмена и на всю страну попросить его сдаться.

Упрекают Борисова только в том, что он пока не научился общаться с экспертами и героями так, как это делал Малахов. Тот после съемок фотографировался с людьми в шикарных декорациях студии. Снимки получались очень фактурными. Дмитрий пока это правило не освоил: сразу после съемок он скрывается в коридорах студии.

– Я на «Пусть говорят» даже прослезилась, – призналась биатлонистка Наталья Сорокина (Гусева). – Но это не Борисов довел меня до слез, а одна из зрительниц массовки. После съемок сказала мне много приятных слов и благодарила за победную эстафету. Массовка на «Пусть говорят» очень интеллектуальная: эта женщина помнила все малейшие тонкости лучше меня! А сам Дима мне понравился. Он отлично общается с участниками.

Анастасия Волочкова Фото: Анатолий Ломохов

Борисов, как и Малахов, не избегает провокационных вопросов. Например, Анастасию Волочкову долго пытал, была ли у нее любовная связь с собственным водителем Александром Скиртачом, которого она подозревает в мошенничестве. С ним Борисов устроил Волочковой очную ставку: первая встреча после увольнения. Эфир получился жарким: балерина перед выходом даже пила валерьянку.

Героев программы рассаживают по отдельным гримеркам. Скиртача с Волочковой – даже на разные этажи. А гостей Анастасии попросили не выходить из гримерок, пока бывший водитель не войдет в студию. Боялись конфликтов за кулисами.

– На ток-шоу, когда обсуждают невыдуманные истории, всегда очень сложно, – говорит Настя. – Не знаешь, кого приведут в студию, какие вопросы будут задавать. Важно иметь опору: со мной были мои друзья – те люди, которым я доверяю, поэтому мне было гораздо легче.

После эфира всех героев разво-зят по домам на такси. Его, как и раньше, оплачивает руководство канала. В целом после ухода Малахова на «Пусть говорят» ничего не изменилось.

Дмитрий Борисов: «Я чувствую поддержку!»

Сам Борисов к своей работе, кажется, уже привык. В кадре он держится уверенно, поэтому программу не останавливают и не переснимают. Доволен новым местом и сам Дмитрий.

– Первые съемки прошли на удивление легко, – говорит Борисов. – Работая на «Первом», все между собой давно знакомы. Я чувствую поддержку. Хотя когда только получил предложение, в первую минуту подумал: «Нет, только не я!» Но это же вызов – попробовать себя в новой роли, а вызов – это азарт. Нельзя долго стоять на месте, даже если это очень хорошее место: можно утратить интерес к работе, а это всегда чувствуется.