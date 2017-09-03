Какие пенсии получают Пьеха, Юрий Антонов, Кобзон и Светличная?

Как стало известно Sobesednik.ru, пенсии у большинства российских знаменитостей оставляют желать лучшего.

«Дети мои, если что, звоните. Хотя теперь вы семья – вам никакая помощь не нужна. Пенсия у меня маленькая. Год еще протяну!» Эти слова, произнесенные Аллой Пугачевой на свадьбе внука Никиты Преснякова, произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Антонову хватает только на бензин

О своей пенсии Пугачева никогда не говорила. По слухам, сейчас она получает чуть больше семнадцати тысяч рублей в месяц. По сравнению с другими знаменитостями – совсем небольшие деньги. Например, Иосифу Кобзону государство платит 52 тысячи рублей. На эти средства певец приобретает подарки для детей.

Алла Пугачева Фото: Global Look Press

София Ротару получает совсем немного – чуть больше пяти тысяч рублей. Втрое больше – Юрий Антонов.

– На пенсию я вообще не обращаю внимания, – признался нам легендарный Антонов. – Мне ее не хватает даже на бензин.

Юрий Антонов Фото: Global Look Press

Людмила Сенчина не знает, сколько получает от государства. Пенсия исполнительницы хита «Золушка» поступает на специальный счет в банке.

– Я свою пенсию вообще не трогаю два-три года, – рассказывает нам звезда. – Надо дорваться до Пенсионного фонда и узнать, какая моя пенсия. Конечно, всем нам хочется много денег. На пенсию прожить трудно, но мне пока хватает. Я гастролирую, и это мне позволяет жить хорошо.

Эдита Пьеха, в отличие от Сенчиной, получает сразу две пенсии. Одну – от государства, а вторую – от шахтеров. В общей сложности выходит около сорока пяти тысяч рублей в месяц.

– У меня папа отработал 20 лет в шахте и из-за этого умер в 37 лет, – говорит Эдита Станиславовна. – Брат тоже работал четыре года в шахте и умер. Аман Тулеев, узнав о том, что у меня в жизни была такая печальная история, присвоил мне в свое время звание почетного шахтера Кузбасса. Благодаря этому я теперь получаю и кузбасскую пенсию. Для меня это большое подспорье. Пенсия народной артистки составляет девятнадцать тысяч рублей, а шахтерская – двадцать пять тысяч.

По словам Пьехи, этих денег ей вполне хватает на безбедное существование. Легендарная певица на жизнь не жалуется.

– Я шиковать не привыкла, потому что выросла в голоде, – продолжает звезда. – С 2 до 9 лет была война, а потом – тяжелое послевоенное время. Так что я не привыкла объедаться: икру ложками не ем, деликатесы тоже. Но мы живем хорошо. Нас в доме трое. Со мной живет бывший директор детского дома, а также моя бывшая поклонница, которая помогает по хозяйству. Она всю жизнь отработала на заводе, у нее мизерная пенсия. Мы живем в садоводстве, и особенно летом нас часто балуют соседи своим урожаем. Приносят то огурцы, то помидоры, то разную другую вкуснятину. Пусть Алла Пугачева переезжает в садоводство. Там ее соседи тоже будут баловать. Голь на выдумку хитра. Погибать ни мне, ни ей никто не даст!

Эдита Пьеха Фото: Владимир Бертов

Светличной требуется 30 тысяч

Клара Новикова о своей пенсии даже вспоминать не любит. Ее она отдает внуку в качестве стипендии. Для парня – сумма достаточно существенная.

– У меня пенсия – 18 тысяч, – говорит Клара Борисовна. – Есть надбавки за звание народной артистки. Но если бы я жила на это пособие, не знаю, что бы делала. А так на него не рассчитываю. Но я ни на что не жалуюсь. Конечно, этих денег маловато, но есть люди, которые получают еще меньше. Пока я работаю, может быть, в полной степени не осознаю, что пенсия до такой степени маленькая. Но о грустном стараюсь не думать.

Поговаривают, что у Светланы Светличной настроение не такое радостное. По слухам, из-за маленькой пенсии она была вынуждена продать свои роскошные шубы.

– Я их не продала, а раздала абсолютно бесплатно, – возмущается Светлана Афанасьевна. – Нагло наврали те, кто говорит, что я это сделала от безысходности. Эти женщины потом плакали от счастья. Звонили мне и благодарили. Я считаю, что нужно в нашей жизни совершать благие дела.

Светлана Светличная Фото: Global Look Press

Актриса уверяет, что живет в достатке. Но только благодаря тому, что не забывает о работе. В свои 77 лет она вынуждена выходить на сцену.

– Я еще действующая актриса, выезжаю на творческие встречи, зарабатываю деньги, – продолжает звезда. – Благодаря этому могу жить, покупать шляпы, новые наряды. На одну пенсию я бы это точно не смогла. Всем ясно, что на 15–20 тысяч это сделать невозможно. 30 тысяч в месяц хватит, но не семье, а одному человеку.

Актер Юрий Назаров, снявшийся в трех сотнях советских фильмов, уверен: на размер пенсии наши артисты будут жаловаться еще долго. До тех пор, пока не признают своих ошибок.

– Капитализм – это грабеж, воровство и эксплуатация, – заявляет Юрий Владимирович. – Пока вся страна не поймет, какую великую державу – СССР, – спасшую весь мир, мы предали, ничего не изменится. Когда мне было 70 лет, один хороший человек спросил меня: «А ты знаешь, сколько секунд в 70 годах?» Оказывается, миллиард секунд – это 31 год и 7 месяцев с небольшим. Получается, больше двух миллиардов секунд. «Вас, старых идиотов, нужно собрать девять штук, чтобы количество прожитых вами секунд сравнялось с честно заработанными долларами Романа Абрамовича». Конечно, это долго продолжаться не может: рано или поздно лопнет. Тогда и пенсия у Аллы Борисовны повысится. Но вообще-то я никогда не считал ее самой нуждающейся.