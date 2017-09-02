Лондон, Париж, Москва: где учатся дети российских звезд

Все родители мечтают дать детям самое лучшее, и знаменитости тут не исключение, а скорее законодатели моды.

Многих селебрити по разным причинам манит зарубежное образование. Например, в Лондоне в свое время учились: дочь актрисы Нонны Гришаевой Анастасия, Ирины Салтыковой – Алиса, Анастасии Заворотнюк – Аня, Валерия Меладзе – Инга, Валерии – Аня.

И сейчас в Великобритании есть наши. Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров изучает основы бизнеса, а в свободное время занимается фотографией и музыкой, не зря же он окончил классы фортепиано и барабана. Не осталась на родине и Эрика Кикнадзе (дочь от первого брака жены Ивана Урганта), в Лондоне девушка посвящает себя моде, фотографии и живописи. Дочка Александра Жулина Александра пока еще школьница, но ее звездный папа уже планирует, что она отправится в «Мекку знаний» – Англию. Впрочем, есть обучающиеся дети звезд и в других странах. Дочка Валерия Сюткина окончила Американский университет в Париже и решила продолжить обучение на театральном факультете в Сорбонне. Младшая дочь Иосифа Пригожина учится в Швейцарии.

Как бы ни хвалили заграничное обучение, не все звездные птенцы выпорхнули из родительского гнезда и улетели в дальние страны. Некоторые остались дома. Дочка Дмитрия Маликова 17-летняя Стефания стала студенткой факультета журналистики МГИМО. Возможно, с ней вместе будет учиться и дочка певца Сергея Мазаева Аня. Отечественный диплом планирует получить и сын Валерии Арсений Шульгин, студент факультета «Финансы и кредит» Российского экономического университета имени Плеханова.

Где образование качественнее – в родном отечестве или в дальнем зарубежье? Увы, большинство россиян на своих детях проверить это не смогут. Нужно иметь доход, как у звезд, чтобы попасть в зарубежные учебные заведения.