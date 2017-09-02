Иосиф Кобзон: Не дождетесь – на пенсию я не уйду!

11 сентября Иосифу Кобзону исполнится 80 лет. В преддверии юбилея Sobesednik.ru поговорил с артистом.

Авторитет Иосифа Давыдовича на нашей эстраде не подвластен никаким сравнениям и измерениям. Как говорится: Иосиф Кобзон – и точка. И этим все сказано. Он создал прекрасную большую семью, заслужил любовь миллионов поклонников и коллег, ведет активную политическую деятельность в Государственной думе. Накануне юбилея удалось-таки пробиться через толпу желающих взять интервью у мэтра. Наш корреспондент поговорила с Иосифом Давыдовичем о том, собирается ли он на пенсию, есть ли мечта, которую так и не удалось осуществить, а также как он отреагирует, если ему в день рождения позвонит Мария Максакова.

– Иосиф Давыдович, вы ведете активную политическую деятельность, являясь депутатом от партии «Единая Россия». Многие говорят о том, что вы ведете еще и многочисленные бизнес-проекты. Скорее всего ваш день расписан по минутам с раннего утра и до позднего вечера. Скажите, откуда черпаете столько сил?

– Кто сказал, что я занимаюсь бизнесом? – несколько грозно переспросил народный артист СССР. – Интернет и прочие сомнительные публикации – это все гадость, я не говорил такого никогда. А по поводу сил... – ответ достаточно простой. Самое главное – нужно любить свое дело! Песне на эстраде я посвятил 56 лет. Мои слушатели притягивают меня к себе, как наркотик. Когда у меня нет концертов и отсутствует общение с аудиторией, я начинаю депрессировать.

– Вы не раз затрагивали тему об уходе со сцены…

– Не дождетесь!!! Григорович Юрий Николаевич лучше всех высказался на эту тему: «Такие люди на пенсию не уходят, они, как деревья, падают». Я не собираюсь никуда уходить, до последнего буду жить активно.

Сколько бы любви от зрителей и коллег ни получал артист, но первой в день его рождения, по признанию Кобзона, поздравляет любимая жена Нелли, а затем дети и внуки Фото: архив редакции

– Вы столько добились за свои годы, но есть ли у вас мечта, которую вы еще не осуществили?

– Мечта у меня только одна – чтобы был мир в Донбассе, на моей родине. И чтобы вообще воцарился мир. Повлиять на исполнение этой мечты я не могу, разве что могу оказать гуманитарную помощь и осуществить концертную деятельность. Сейчас у меня будет уже десятая командировка туда. Мы проводим фестивали и конкурсы. Но мира, к сожалению, нет. Люди гибнут, живут ночами под обстрелами!

– Иосиф Давыдович, если вас с юбилеем поздравит Мария Максакова, некогда близкий вам человек, что вы ей скажете? Вы будете рады?

– Я буду не так рад, как благодарен. Скажу ей спасибо. Мы ведь много лет общались. В связи с тем, что она успела натворить много глупостей, я считаю, что будет повод для того, чтобы ей сказать: Маша, одумайся!

Досье

На прошлый юбилейный концерт – в честь 75-летия Иосифа Кобзона – собралась вся элита российского шоубизнеса. Поздравить мэтра нашей эстрады приехали Игорь Крутой, Игорь Николаев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лайма Вайкуле и многие другие. Чтобы перечислить весь список, и страницы нашей газеты не хватит. Цветы с праздника увозили машинами.

В этом году Кобзон собирается отметить свой юбилей не только с российскими зрителями. Поздравить артиста и насладиться его творчеством смогут и жители Луганска.

Иосиф Кобзон возглавит жюри Международного фестиваля патриотической песни «Молодая гвардия», который будет проходить в Луганской народной республике в конце сентября. А 1 октября Иосиф Давыдович даст концерт в Луганском дворце культуры в честь своего юбилея.