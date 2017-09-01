Владимир Яглыч: Первым делом – фехтование, ну и... хоккей!

Звезда «Молодежки» Владимир Яглыч рассказал в интервью Sobesednik.ru о своих спортивных предпочтениях вне телеэкрана.

Владимир Яглыч на премьеру фильма «Бабушка легкого поведения» приехал на мотоцикле вместе со своей возлюбленной Антониной Паперной. Как сообщали СМИ, у этой пары недавно родилась дочка, но родители, как говорится, уже на коне. (Напомним, что до отношений с Антониной Яглыч был женат на кинозвезде Светлане Ходченковой и брак их продержался до 2011 года.)

Спорт в жизни актера Яглыча всегда занимал особое место, что, собственно, выдают его завидные бицепсы. В первую очередь Владимир является большим поклонником мотоциклов и имеет неплохую их коллекцию. Актер очень горд, например, своим Samurai chopper (говорят, что такой же есть и у Брэда Питта, и у Роберта Дауни-младшего).

На наш вопрос «А вам какой вид спорта все-таки ближе?» он ответил неожиданно:

– Фехтование на рапирах – моя страсть с детства. Всегда слежу за участниками и болею. Мне кажется, в нашей стране это недооцененный вид спорта. Также нравится бадминтон. Я предпочитаю закрытые залы, которые, как правило, находятся за городом.

Антонина Паперная спортивные увлечения Яглыча разделяет Фото: Global Look Press

– Подождите, а хоккей?! В «Молодежке», сериале на СТС, вы гоняете шайбу, более того – являетесь капитаном хоккейного клуба «Электрон».

– До съемок в «Молодежке» я участвовал в телепроекте, где катался на фигурных коньках. Илья Авербух и его команда заложили основу. Это была хорошая школа. А переучиваться – это чисто технический момент, что не так сложно, нежели учиться заново. Перед стартом съемок «Молодежки» у нас были тренировки три раза в неделю. Огромное спасибо ребятам, которые отвечают за постановку хоккейных сцен. Благодаря им за такой короткий срок мы, актеры, стали хотя бы издалека напоминать хоккеистов. Обывателю кажется: «Ну что там, шлем и форму надел – вот тебе и хоккеист». Но все гораздо тоньше и интереснее.

– А форма действительно неподъемная?

– Я бы не сказал, что она тяжелая, просто сказывается физическая нагрузка. Но по сравнению с дублерами-хоккеистами мы катаемся вполноги. Вот они пашут на износ.