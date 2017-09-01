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Источник: «Зажигай!» №34-2017
15:04, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Эдгард Запашный стал папой

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный
Фото: Global Look Press

Знаменитый циркач Эдгард Запашный стал папой. Его возлюбленная Ярославна подарила ему сына, узнал Sobesednik.ru.

Сейчас счастливые родители думают над именем для ребенка. Но вести мать своего ребенка в загс дрессировщик не спешит.

– Я в третий раз стал папой, а Ярославна мамой! – делится эмоциями Эдгард. – Теперь у меня есть еще и сын! Единственное, хотел бы попросить всех не спекулировать и не распускать никаких слухов насчет наших отношений с Ярославной! Личная жизнь должна оставаться личной!

Эдгард намекает на то, что так и не расписался со своей второй половинкой. Но судя по всему – это главная черта Запашного. Ни одну из своих пассий он так и не довел до загса. С первой своей дамой сердца – артисткой Еленой Петриковой – он прожил тринадцать лет, не расписываясь. Следующая возлюбленная, Ольга, родила Запашному двух дочерей. Но даже несмотря на эти обстоятельства, регистрировать с ней отношения он не стал. Вышла замуж официально Ольга только после расставания с Эдгардом. Новому мужу она родила сына. А циркач переключил свое внимание на Ярославну, которую встретил в компании друзей. Они вместе уже четыре года.

– Мой брат до сих пор ни разу не был женат, – совсем недавно рассказывал брат Эдгарда Аскольд. – Поэтому в его взаимоотношения, которые достаточно специфические по своей форме, я стараюсь не лезть. Самое главное – понимать, что любые дети, которые рождаются, – это счастье. В официальном браке состоят родители или нет, не имеет значения.

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