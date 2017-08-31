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Источник: Известия
09:15, 31 Августа 2017 Версия для печати

Сбитую грузовиком певицу Линду отпустили домой после медосмотра

Врачи НИИ им. Склифосовского выписали из больницы Светлану Гейман, пострадавшую в ДТП с грузовиком.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в центре Москвы грузовик наехал на пешеходов. В результате пострадали два человека, одним из которых оказалась певица Светлана Гейман, известная под псевдонимом Линда.

Как сообщают «Известия», Линду выписали из НИИ им. Склифосовского, куда она была доставлена после ДТП. Изначально у певицы были диагностированы травмы спины и таза.

Отмечается, что после медосмотра врачи пришли к мнению, что увечья Линды незначительны.

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Карпухина Мария

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