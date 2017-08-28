Роза Сябитова: Про любовь – это не ко мне!

Sobesednik.ru решил разобраться в скандале вокруг брачного агентства главной свахи страны Розы Сябитовой.

Параллельно с основной деятельностью артисты часто ведут свой бизнес. Не пересчитать, сколько салонов красоты открыли светские дивы и сколько ресторанов носят медийные имена. Однако известное имя кому-то приносит прибыль, кому-то – нет. Есть проекты, которые обросли немалым количеством скандалов. Мы решили покопаться в такого рода ситуациях. И первым под наш прицел попал достаточно раскрученный бизнес-проект Розы Сябитовой.

«Предложили поехать на Сицилию к мужчинам»

Знаменитая телеведущая решила помогать женщинам найти свою любовь не только в кресле программы «Давай поженимся», но и открыла свое брачное агентство. Все бы ничего, однако вокруг деятельности Розы Сябитовой стали один за другим возникать скандалы.

От женщин, обратившихся в ее брачное агентство, пошли жалобы на Розу Раифовну, якобы она не исполняла как следует обязанности свахи, зато брала немалые деньги с одиноких женщин. Одной из таких пострадавших оказалась писательница и юрист 49-летняя Наталья Земская. Вот что рассказала разочарованная женщина:

– Все мы после работы любим прильнуть к телевизору. Когда я посмотрела программу «Давай поженимся», то решила обратиться к Розе Сябитовой как к свахе, ведь она позиционировала себя как профессионал в данной области. В то время – а это был 2012 год – у Сябитовой был свой офис. Там были толпы клиентов. Только попасть к ней на прием стоило 15.000 рублей. Разговор наш был ни о чем, так сказать, разговор со «звездой». Далее предлагалось подписать контракт стоимостью 250 тысяч рублей за оказание услуг конкретно Розой Сябитовой. Его-то я и подписала. На самом деле телеведущая брала любые деньги: если не было такой большой суммы, можно было заплатить и 120 тысяч, а если и этого нет – и 30 тысяч было достаточно. Насколько я слышала, некоторые люди давали деньги Розе Сябитовой лично в руки, я же перевела сумму через банк. После того как деньги были получены, обо мне забыли. Я не раз пыталась связаться с Розой, однако ее помощники то и дело говорили о том, что она на съемках. Объявилась она спустя полгода. Предложила мне поехать на Сицилию к мужчинам, я отказалась. Затем, спустя еще время, назначила мне встречу с одним мужчиной. Впечатление он произвел нелучшее, было заметно, что он не особо во мне заинтересован. Потом, как выяснилось, этот самый Рим (так звали пришедшего ко мне на встречу мужчину) встречался еще с несколькими клиентками. В суде оказалось, что это был знакомый Розы. Не знаю, правда это или нет, но одна из бывших сотрудниц свахи рассказала, что он якобы бывший возлюбленный Розы Раифовны, а свиданиями, дескать, отрабатывал долг, с которым не мог иначе расплатиться. Очень много обманутых женщин я повидала, но не все могут об этом рассказать. Только четыре клиентки, в том числе и я, подали в суд. Мне удовлетворили иск, однако компания, с которой я работала, теперь не принадлежит Сябитовой. Она записана на ее свекровь. А я жду три года своих денег. Может, в финансовом вопросе я много проиграла, но зато смогла рассказать правду женщинам, чтобы те не обожглись так же, как и я.

Роза Сябитова сделала все, чтобы стать богатой и знаменитой Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

«Про любовь – это не ко мне»

По поводу предъявленных обвинений за разъяснениями мы обратились к самой Розе Сябитовой.

– Я давно занимаюсь брачным бизнесом, с 1995 года, – сказала нам Роза Раифовна. – Сейчас я сама выбираю, с кем работать, я – индивидуальный предприниматель. Раньше я никому не отказывала в услугах, но возрастные женщины были сложными, с учетом их характера. Сейчас я предпочитаю работать с молодыми, детородными женщинами, они слушают и выполняют мои рекомендации. У меня есть база данных. Клиенты заходят на закрытый сайт со своим логином и паролем, там могут просмотреть кандидатов. Я не даю гарантий, что человек найдет себе пару или же супруга, это решается в небесной канцелярии, но я даю точные рекомендации, как себя вести, что надеть, также работаю с профессиональными стилистами, чтобы помочь клиенту преобразиться, если нужно. Я считаю, что если есть желание, то всего можно достичь. Я не певица, не танцовщица, но сделала все, чтобы стать знаменитой, чтобы обеспечить безбедную старость себе и достойную жизнь своим детям.

Про любовь – это не ко мне. К сожалению, клиенты рекомендации часто не выполняют. Я, как доктор. Меня интересует, какую работу человек провел над собой, что понравилось на свидании, что нет. Мои услуги стоят дорого, не скрою. Я – уникальный специалист, поэтому могу назначать свою цену. Раньше у меня бывали стандартные контракты на полгода, сейчас – на три месяца, чтобы клиент не расслаблялся.

По поводу ситуации с Земской – ко мне у суда нет претензий, есть претензии к компании, к которой я не отношусь. С данной клиенткой я действительно работала. С мужчинами она встречалась, но человек сам кузнец своего счастья. Я даже больше скажу: мужчина звонил мне, рассказал, что она ругалась матом на него – не вовремя позвонил. Было так стыдно! В таких случаях мне мужчин жалко.