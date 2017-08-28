Бывший муж Наргиз: Я до сих пор ее люблю!

Экс-супруг певицы Наргиз признался Sobesednik.ru в том, что до сих пор испытывает к ней чувства.

В новом сезоне «Голоса» зрители увидят несколько известных персон. Появится на «первой кнопке» Юрий Титов, в свое время распевавший хит Игоря Крутого «Понарошку». Выходец из «Фабрики звезд», воодушевившись выступлением Панайотова, тоже решил дать себе второе дыхание.

Увидят зрители и бывшего супруга Наргиз Закировой Филиппа Бальзано. Их развод еще совсем недавно обсуждала вся страна. Наргиз заявляла, что боится бывшего мужа, потому что тот ей постоянно угрожает. Впрочем, как уверяет сам Филипп, теперь все недопонимания с Наргиз в прошлом.

Филипп Бальзано Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Я ей сказал, что иду на «Голос», – рассказал нам мужчина. – Она ответила, что очень рада за меня. Мы теперь с ней друзья. У нас все в порядке. Она – самая близкая подруга!

– Вы до сих пор ее любите?

– Я никогда не перестану ее любить!

– Думаете, еще сможете быть с ней вместе?

– Одному Богу известно, что будет дальше!